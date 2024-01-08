Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Penyebab Borneo FC Putuskan Perpanjang Kontrak Komang Teguh

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |06:23 WIB
Pemain Borneo FC, Komang Teguh (kiri). (Foto: Instagram/borneofc.id)
SAMARINDA - Borneo FC baru saja menyodorkan kontrak baru untuk pemainnya, Komang Teguh. Kontrak berdurasi tiga tahun itu sengaja diberikan karena menurut Presiden Borneo FC, Nabil Huesin Said Amin, Komang Teguh telah berkembang pesat, sehingga layak untuk terus diberikan kepercayaan.

"Borneo FC Samarinda kembali memperpanjang durasi kontrak salah satu pemainnya, kali ini adalah punggawa muda yang turut membawa Indonesia meraih Emas SEA Games 2023 yakni Komang Teguh Trisnanda Putra. Pemain berusia 21 ini bakal dikontrak sampai tahun 2027," bunyi pernyataan resmi Borneo FC dikutip Senin (8/1/2024).

Komang Teguh merupakan pemain jebolan SKO Ragunan dan sempat memperkuat Garuda Select pada 2019. Pemain kelahiran Bangli, Bali 28 April 2002 itu resmi berseragam Borneo FC pada Oktober 2020.

Sejauh ini, Komang Teguh sudah memperkuat Borneo FC sebanyak 16 laga di semua kompetisi dan belum memberikan gol maupun assist. Kendati demikian, Pesut Etam merasa puas dengan performa pemain berusia 21 tahun tersebut.

Nabil Husein Said Amin pun mengakui Komang Teguh terus menunjukan perkembangan baik bersama Borneo FC dan Timnas Indonesia kelompok umur.

Hal tersebut menjadikan alasan pemain yang sukses memberikan emas SEA Games 2022 bersama Timnas Indonesia U-22 itu layak mendapatkan perpanjangan kontrak selama tiga musim.

