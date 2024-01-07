Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bagus Kahfi dan Bagas Kaffa Masuk Radar Klub Liga Super Malaysia 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |21:56 WIB
Bagus Kahfi dan Bagas Kaffa Masuk Radar Klub Liga Super Malaysia 2024
Dua pemain Barito Putera, Bagus Kahfi dan Bagaas Kaffa diisukan masuk radar klub Malaysia, Negeri Sembilan. (Foto: Instagram/baguskahfiii)
DUA pemain asal Indonesia, Bagus Kahfi dan Bagas Kaffa dikabarkan masuk dalam radar klub Liga Super Malaysia, yakni Negeri Sembilan FC. Kabar tersebut pun datang dari jurnalis asal Malaysia, Avineshwaran Taharumalengam

Seperti yang diketahui, saat ini si kembr Bagus dan Bagas sama-sama bermain di klub Liga 1, yakni Barito Putera. Keduanya merupakan pemain andalan Laskar Antarasari di Liga 1 2023-2024.

Terbukti Bagas yang bermain sebagai fullback kanan itu sudah dimainkan di 15 laga dari total 23 pertandingan Barito Putera di Liga 1 musim ini. Dari 15 laga itu, pemain berusia 21 tahun tersebut sukses menyumbang satu gol dan dua assist.

Sedangkan Bagus bermain di lini depan, tepatnya sebagai winger. Posisi itu sejatinya bukan posisi murni Bagus karena ia adalah seorang penyerang tengah.

Alhasil, meski sudah bermain di 22 pertandingan di Liga 1 2023-2024, Bagus baru membukukan satu gol dan assist. Terlepas masih melempemnya Bagus, ia tetap menjadi aset untuk Barito Putera.

Bagus Kahfi

Apalagi Bagus memiliki pengalaman yang banyak di kompetisi Eropa karena pernah bergabung dengan klub Belanda, Jong Utrecht hingga tim asal Yunani, Asteras Tripoli.

Semua daya tarik yang dimiliki Bagas dan Bagus lantas membuat Negeri Sembilan FC pun tertarik kepada dua penggawa Timnas Indonesia U-23 tersebut. rencananya, klub asal Malaysia itu akan mencoba meminjam Bagus dan Bagas dari Barito Putera untuk menghadapi Liga Super Malaysia 2024-2025.

