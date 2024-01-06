Persib Bandung Kukuh Tetapkan Hari Jadi Klub 5 Januari 1919

BANDUNG - Persib Bandung kukuh menggunakan 5 Januari 1919 sebagai hari jadi klub. Bahkan, tim berjuluk Maung Bandung ini menggelar acara bertajuk “Festival We Are Persib” di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jumat 5 Januari 2024.

Acara tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih Persib Bandung atas rampungnya penelitan hari jadi yang diketuai Prof. Kunto Sofianto, Ph.D. Dengan begitu, hari jadi klub yang sebelumnya 14 Maret 1933 menjadi 5 Januari 1919.

Festival tersebut diisi dengan doa bersama lalu penyerahan santunan kepada mantan pemain Persib, beasiswa untuk keluarga legenda dan pemain Akademi Persib berprestasi. Acara lalu ditutup dengan penampilan band asal Kota Bandung, Kuburan.

Dalam kesempatan itu, Persib Bandung juga merilis jersey edisi spesial. Jersey itu merupakan jersey home musim 2023-2024 dengan ditambah logo angka 105 pada dada kiri.

Perubahan logo juga dilakukan. Angka 1933 yang selama ini ada di dalam logo Persib Bandung, kini dihilangkan.