Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Bali United Dipangil Bela Timnas, Begini Reaksi Stefano Cugurra

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |02:05 WIB
3 Pemain Bali United Dipangil Bela Timnas, Begini Reaksi Stefano Cugurra
Kadek Arel kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengomentari pemanggilan 3 pemainnya ke tim nasional (timnas). Dia mengaku tak masalah tiga pemainnya memperkuat tim nasional, termasuk membela Timnas Indonesia.

Menurutnya, semua pemain Serdadu Tridatu -julukan Bali United- memiliki persiapan matang untuk tampil pada musim 2023-2024. Alhasil, Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- tak masalah akan hal tersebut.

Kadek Arel

Ya, ada tiga pemain Bali United yang dipanggil untuk membela tim nasional masing-masing. Pertama, ada Kadek Arel Priyatna. Dia menjadi pemain muda Bali United yang tak mendapatkan jatah libur, seperti para seniornya.

Pasalnya, bek berusia 18 tahun itu mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-20. Dia sudah menjalani TC sejak di Qatar pada 23-30 Desember 2023.

Usai TC di Qatar, Kadek Arel Priyatna kembali berlatih bersama Timnas Indonesia U-20 di Jakarta. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-20- akan menggelar TC di Jakarta hingga 28 Januari 2024.

Selain Kadek Arel Priyatna, Bali United juga kehilangan Elias Dolah dan Mohammed Rashid. Sebab, Elias Dolah memperkuat Timnas Thailand dan Mohammed Rashid dipanggil membela Timnas Iran untuk Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

“Bagi kami, tim pelatih tidak masalah. Yang pasti, kami mau punya persiapan matang untuk semua pemain di Liga 1 musim ini," kata Stefano Cugurra, dikutip dari laman resmi Bali United, Sabtu (6/1/2024).

Teco pun tak lupa mendoakan para pemain yang mendapat panggilan ke timnas masing-masing. Ia berharap kepada pemain terpilih bisa memberikan penampilan terbaik untuk negara masing-masing.

"Mudah-mudahan mereka yang di timnas bisa bantu memberikan yang terbaik untuk negara,” jelas Teco.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633693/duel-pemungkas-downhiller-terbaik-indonesia-di-klemuk-bike-park-perburuan-gelar-juara-umum-76-idh-2025-memanas-xyr.webp
Duel Pemungkas Downhiller Terbaik Indonesia di Klemuk Bike Park: Perburuan Gelar Juara Umum 76 IDH 2025 Memanas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/rinov_rivaldy.jpg
Banjir Duet Baru! Rinov/Yeremia dan Gloria/Aquino Siap Panaskan Indonesia International Challenge 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement