3 Pemain Bali United Dipangil Bela Timnas, Begini Reaksi Stefano Cugurra

GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengomentari pemanggilan 3 pemainnya ke tim nasional (timnas). Dia mengaku tak masalah tiga pemainnya memperkuat tim nasional, termasuk membela Timnas Indonesia.

Menurutnya, semua pemain Serdadu Tridatu -julukan Bali United- memiliki persiapan matang untuk tampil pada musim 2023-2024. Alhasil, Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- tak masalah akan hal tersebut.

Ya, ada tiga pemain Bali United yang dipanggil untuk membela tim nasional masing-masing. Pertama, ada Kadek Arel Priyatna. Dia menjadi pemain muda Bali United yang tak mendapatkan jatah libur, seperti para seniornya.

Pasalnya, bek berusia 18 tahun itu mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-20. Dia sudah menjalani TC sejak di Qatar pada 23-30 Desember 2023.

Usai TC di Qatar, Kadek Arel Priyatna kembali berlatih bersama Timnas Indonesia U-20 di Jakarta. Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-20- akan menggelar TC di Jakarta hingga 28 Januari 2024.

Selain Kadek Arel Priyatna, Bali United juga kehilangan Elias Dolah dan Mohammed Rashid. Sebab, Elias Dolah memperkuat Timnas Thailand dan Mohammed Rashid dipanggil membela Timnas Iran untuk Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

“Bagi kami, tim pelatih tidak masalah. Yang pasti, kami mau punya persiapan matang untuk semua pemain di Liga 1 musim ini," kata Stefano Cugurra, dikutip dari laman resmi Bali United, Sabtu (6/1/2024).

Teco pun tak lupa mendoakan para pemain yang mendapat panggilan ke timnas masing-masing. Ia berharap kepada pemain terpilih bisa memberikan penampilan terbaik untuk negara masing-masing.

"Mudah-mudahan mereka yang di timnas bisa bantu memberikan yang terbaik untuk negara,” jelas Teco.