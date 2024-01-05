Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Tampil Menekan, Garuda Masih Belum Bisa Cetak Gol

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |21:42 WIB
Hasil Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2: Tampil Menekan, Garuda Masih Belum Bisa Cetak Gol
Timnas Indonesia vs Libya masih 1-2 di babak kedua. (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia masih tertinggal 1-2 dari Libya dalam laga uji coba jilid kedua, pada Jumat (5/1/2024) malam WIB. Bermain di Titanic Mardan Stadium, Antalya, Turki, Timnas Indonesia sejatinya tampil menekan, namun hingga menit ke-75, skor masih tak berubah 1-2.

Ya, sejak awal babak kedua dimainkan pasukan Shin Tae-yong sejatinya cukup mendominasi. Namun, peluang-peluang selalu mampu diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Libya.

Pada menit 75, Sandy Walsh dan Egy Maulana Vikri pun dimainkan untuk menggantikan Marselino Ferdinan dan Witan Sulaeman. Tentu diharapkan dua pemain baru itu bisa jadi pembeda di 15 menit terakhir.

Yakob Sayuri

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Libya Jilid 2:

