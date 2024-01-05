Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Shin Tae-yong Akui Grup D Berisikan Lawan Berat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |13:40 WIB
Piala Asia 2023: Shin Tae-yong Akui Grup D Berisikan Lawan Berat
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA - Shin Tae-yong mengakui kontestan Grup D Piala Asia 2023 punya kualitas lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Kendati demikian, ia memastikan Skuad Garuda tidak gentar dengan hal tersebut.

Timnas Indonesia akan bersua Jepang, Irak, dan Vietnam dalam fase grup. Ajang itu akan berlangsung pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024 di Qatar.

Shin Tae-yong mengatakan melihat data bahwa kontestan Grup D kualitasnya lebih baik dari Timnas Indonesia. Namun, dia timnya terus menyiapkan diri dengan cukup baik untuk ajang itu karena dalam sepak bola pasti ada peluang.

"Pastinya tim lawan lebih baik dari kami," kata Shin Tae-yong dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Jumat (5/1/2024).

 BACA JUGA:

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan kekuatan dan kelemahan lawan pun akan dibedah timnya. Jadi, Timnas Indonesia bisa menyiapkan skema terbaik saat menghadapi lawan-lawan itu.

"Jadi, kami gak bisa enggak tegang setiap saat. Jadi, saya juga berusaha baca lawan seperti apa satu per satu," katanya.

Halaman:
1 2
      
