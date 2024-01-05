Breaking News: Pemain Keturunan Sudan Meshaal Hamzah Basier Osman Gabung TC Timnas Indonesia U-20 di Jakarta

PEMAIN keturunan Sudan, Meshaal Hamzah Basier Osman, resmi gabung pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Jakarta. Kabar itu disampaikan pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, di akun Instagram-nya, @indrasjafri_coach.

“Selamat bergabung @meshal.h8. Keturunan Orangtua Sudan,” kata Indra Sjafri sambil menampilkan foto dirinya bersalaman dengan Meshaal Hamzah Basier Osman.

Meshaal Hamzah Basier Osman saat ini membela klub Liga 3, ASIOP. Pemain jangkung ini awalnya berpaspor Sudan, namun kini telah berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia.

Harapannya kehadiran pemain yang beroperasi sebagai gelandang bertahan ini dapat memperkuat lini sentral Timnas Indonesia U-20. Keberadaan Meshaal Hamzah Basier Osman membuat lini tengah Timnas Indonesia U-20 diprediksi bakal lebih hidup.

Meshaal Hamzah Basier Osman menjadi pemain keturunan ketiga yang gabung TC Timnas Indonesia U-20. Sebelumnya sudah ada Hugo Samir (Brasil-Indonesia) dan Ji Da-bin (Korea Selatan-indonesia) yang lebih dulu bergabung.

Kabarnya tidak sampai di sini pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia U-20. Jebolan Piala Dunia U-17 2023, Amar Brkic dan Welber Jardim juga akan dipanggil.