HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Perkuat Timnas Jepang, Takehiro Tomiyasu Kesal Harus Absen Lama dari Arsenal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |00:04 WIB
Piala Asia 2023: Perkuat Timnas Jepang, Takehiro Tomiyasu Kesal Harus Absen Lama dari Arsenal
Takehiro Tomiyasu akan memperkuat Timnas Jepang di Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/Takehiro Tomiyasu)
LONDON - Takehiro Tomiyasu memberikan kritikan terkait jadwal Piala Asia 2023. Sebab, ia terancam akan absen lama memperkuat timnya, Arsenal.

Takehiro Tomiyasu menjadi satu dari 25 pemain yang dipanggil ke Timnas Jepang untuk berlaga di Piala Asia 2023. Ajang tersebut akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

 

Sementara di panggilan Takehiro Tomiyasu ke Timnas Jepang membuat Arsenal bakal mengalami kerugian. Sebab, The Gunners kemungkinan tidak akan diperkuat pemain berusia 25 tahun itu selama dua bulan, jika Jepang berhasil menembus babak final Piala Asia 2023.

Berpotensi absen memperkuat Arsenal dalam waktu cukup lama membuat Takehiro Tomiyasu mengkritik jadwal Piala Asia 2023. Menurutnya Piala Asia digelar pada Juni, seperti Piala Euro.

 BACA JUGA:

“Saya ingin Piala Asia dimainkan pada bulan Juni, sama seperti Euro,” kata Takehiro Tomiyasu dikutip dari The Standard, Kamis (4/1/2024).

Takehiro Tomiyasu menilai Piala Asia dan Piala Afrika tidak seharusnya digelar pada Januari. Menurutnya hal tersebut tidak bagus untuk para pemain, karena tim membutuhkan mereka untuk bersaing mendapatkan gelar.

