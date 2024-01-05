Advertisement
LIGA INDONESIA

Borneo FC Resmi Perpanjang Kontrak Pemain Berlabel Timnas Indonesia Fajar Fathur Rahman hingga 2025

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |14:30 WIB
Borneo FC Resmi Perpanjang Kontrak Pemain Berlabel Timnas Indonesia Fajar Fathur Rahman hingga 2025
Fajar Fatur Rahman kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
BORNEO FC resmi perpanjang kontrak pemain berlabel Timnas Indonesia, Fajar Fathur Rahman. Dia diikat kontrak baru selama 2 tahun ke depan sehingga fullback kanan berusia 21 tahun ini bakal terus membela Borneo FC hingga 2025.

Fajar Fathur Rahman sendiri bergabung bersama Borneo FC sejak musim 2020. Di sana, dia telah mencatatkan 2 gol dan 3 assist. Dalam dua musim terakhir, peran pemain kelahiran Manokwari ini tak tergantikan.

Fajar Fatur Rahman

Selain di level klub, Fajar juga turut menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U-22 yang mampu meraih medali emas SEA Games 2023. Kontribusi sang pemain 21 tahun itu pun turut diapresiasi oleh Presiden Borneo FC.

"Ya, secara resmi kita memperpanjang durasi kontrak Fajar sampai 2 tahun," ungkap presiden klub Borneo FC, Nabil Husien Said Amin, mengutip dari laman resmi Borneo FC, Jumat (5/1/2024).

"Kita semua tahu bagaimana kontribusi dia bersama Borneo FC selama ini dan ini adalah bentuk apresiasi kita atas kerja keras yang sudah dia berikan," ujar Nabil.

