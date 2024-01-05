Bukan Serhou Guirassy, Ini Pemain Pertama yang Didatangkan Manchester United Era Sir Jim Ratcliffe

BUKAN penyerang VfB Stuttgart Serhou Guirassy, tapi pemain Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting yang akan menjadi pemain pertama yang didatangkan Manchester United era Sir Jim Ratcliffe. Kabar itu disampaikan media ternama asal Jerman BILD via TEAMtalk, Okezone mengutip dari Sportbible, Jumat (5/1/2024).

Manchester United memang membutuhkan tambahan penyerang untuk mengakhiri musim ini dengan lebih baik. Tercatat hingga pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024, top skor mereka adalah Scott McTominay yang memiliki posisi asli sebagai gelandang.

(Scott McTominay (39) top skor Manchester United di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: REUTERS)

Scott McTominay musim ini telah mencetak lima gol. Gelandang asal Skotlandia ini mengungguli sederet pemain depan Manchester United seperti Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford yang baru mengemas tiga gol.

Sementara Rasmus Hojlund yang didatangkan dengan harga selangit dari Atalanta pada musim panas 2023, tercatat baru mengemas satu gol di Liga Inggris 2023-2024! Berhubung Manchester United sedang dalam masa pengiritan, alternatif yang mereka ambil adalah meminjam pemain pada Januari 2024.

Karena itu, Manchester United berencana meminjam Eric Maxim Choupo-Moting. Sepeninggal Robert Lewandowski pada musim panas 2022, Bayern Munich awalnya menjadikan Eric Maxim Choupo-Moting sebagai bomber mereka.

Kepercayaan itu dibayar tuntas Eric Maxim Choupo-Moting dengan mencetak tujuh gol dari 11 penampilan awal Liga Jerman 2022-2023. Sayangnya, serangkaian cedera memaksa Eric Maxim Choupo-Moting lebih banyak duduk di bangku cadangan musim lalu.