Bagikan Kekejaman Israel Terhadap Palestina, Pemain Timnas OGC Nice Ini Justru Divonis Percobaan 8 Bulan Penjara hingga Denda Rp764 Juta!

PENGGAWA OGC Nice, Youcef Atal menjadi salah satu pesepakbola yang menyatakan dukungannya terhadap Palestina. Sayangnya dukungan itu justru membuatnya kini divonis percpobaan 8 bulan penjara dan denda Rp764 juta.

Pemain Timnas Aljazair itu dianggap melakukan ujaran kebencian karena membeberkan segala kekejaman Israel terhadap Palestina.

Sebelumnya, Youcef Atal yang telah berada di Nice sejak 2018, diskors oleh klub Liga Prancis tersebut pada Oktober 2023 lalu gara-gara postingannya di media sosial. Tepatnya, sehari setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Atal menerbitkan ulang video berdurasi 35 detik yang dibuat oleh seorang pengkhotbah Palestina. Video tersebut menyerukan kepada Tuhan untuk mengirimkan “hari hitam bagi orang-orang Yahudi,” menurut surat kabar Prancis, Nice-Matin.

Namun, Atal telah meminta maaf atas postingan yang dihapus tersebut. “Saya sadar postingan saya mengejutkan banyak orang, itu bukan niat saya, dan saya minta maaf,” kata Atal, di Instagram saat itu.

Kendati demikian, ESPN baru-baru ini melaporkan bahwa Atal divonis percobaan 8 bulan penjara dan denda Rp764 juta gara-gara dukung Palestina. Bek OGC Nice itu dituding melakukan ujaran kebencian usai memposting kekejaman Israel terhadap Palestina.