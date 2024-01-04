Manchester United Resmi Kembalikan Sergio Reguilon ke Tottenham Hotspur

MANCHESTER – Manchester United mengumumkan resmi memulangkan Sergio Reguilon ke Tottenham Hotspur. Kabar itu sudah disampaikan Setan Merah –julukan Man United– melalui laman resminya, yang diketahui tim tersebut ternyata mengaktifkan klausul dalam perjanjian pinjaman.

"Sergio Reguilon kembali ke klub asalnya, Tottenham Hotspur, setelah Manchester United mengaktifkan klausul dalam perjanjian pinjaman," tulis pernyataan resmi Manchester United di laman resminya, dikutip Kamis (4/1/2024).

Sergio Reguilon sendiri dipinjam Manchester United dari Tottenham Hotspur sejak Agustus 2023 lalu. Bek kiri asal Spanyol itu dinilai telah memberikan kontribusi positif untuk The Red Devils sepanjang paruh pertama musim 2023-2024.

Pemain berusia 27 tahun itu telah memenuhi perannya sebagai pelapis Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Tepatnya, saat kedua pemain tersebut harus absen karena cedera dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, Sergio Reguilon total telah memainkan 12 pertandingan untuk Manchester United di berbagai kompetisi sepanjang musim 2023-2024. Kontribusinya pun diapresiasi oleh Setan Merah.

"Bek berusia 27 tahun ini meninggalkan United dengan apresiasi kami atas kontribusinya dan harapan terbaiknya untuk masa depan," tulis Manchester United.