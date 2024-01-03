Alasan Shin Tae-yong Beri Witan Sulaeman Posisi Main Tak Biasa saat Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Libya

ALASAN Shin Tae-yong beri Witan Sulaeman posisi main tak biasa saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Timnas Libya terungkap. Pelatih Timnas Indonesia itu menyebut hal itu dilakukan karena murni rencananya yang ingin mencoba semua pemain.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga uji coba melawan Libya yang digelar jelang mentas di Piala Asia 2023. Sayangnya, dalam laga yang digelar di Mardan Sports Complex, Antalya, Turki, Selasa 2 Januari 2024 itu, Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya.

Dalam laga tersebut, Shin Tae-yong memakai dua paket kesebelasan, layaknya tim futsal. Sebanyak 10 pemain berbeda dimainkan pada babak kedua, termasuk Witan. Dia bermain menggantikan Rafael Struick.

Menariknya, Witan bermain tidak pada posisi seperti biasanya sebagai gelandang. Pemain berusia 22 tahun itu ditugaskan Shin Tae-yong untuk mengisi posisi bek kanan dalam pertandingan tersebut.

“Pertama, jadi karena situasinya memang harus memainkan semua pemain, mau tidak mau Witan bermain di full back kanan,” kata Shin kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia dalam konferensi pers virtual, Rabu (3/1/2024).

“Dia (Witan) sempat bermain di tim dengan wing back kiri, saya bertanya ke dia tidak masalah katanya, jadi dimainkan saja. Tidak perlu dikhawatirkan,” sambungnya menjelaskan.