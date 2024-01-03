Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Pelatih Legendaris Jacksen F Tiago Jadi Direktur Akademi Borneo FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:37 WIB
Resmi! Pelatih Legendaris Jacksen F Tiago Jadi Direktur Akademi Borneo FC
Jacksen F Thiago. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
PELATIH legendaris, Jacksen Fereira Tiago, resmi menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo FC. Kepastian itu diumumkan langsung lewat laman resmi Borneo FC, Rabu (3/1/2024).

“Kali ini Borneo FC mendatangkan sosok pelatih Jacksen Fereira Tiago. Ya, Jacksen dikontrak untuk menjadi Direktur Akademi Borneo FC menggantikan peran Purwanto Suwondo,” tulis laman resmi Borneo FC, dikutip pada Rabu (3/1/2024).

Jacksen F Tiago

Presiden Borneo FC, Nabil Husien Said, mengatakan penunjukan Jacksen sebagai Direktur Akademi klub berdasarkan rekam jejaknya di kancah sepakbola Indonesia. Nabil ingin Jacksen mengawal tim akademi yang sedang berkompetisi di Elite Pro Academy (EPA).

"Jacksen adalah pemain dan pelatih berpengalaman. Dan dia sangat mengenal sepak bola Indonesia sudah cukup lama. Makanya kami menawarkan kontrak padanya dan alhamdulillah, Jacksen mau bergabung sebagai direktur akademi,” kata Nabil dilansir dari laman resmi Borneo FC.

Halaman:
1 2
      
