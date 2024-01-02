Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Statistik Timnas Indonesia vs Timnas Libya di Laga Uji Coba: Skuad Garuda Ambyar!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |22:37 WIB
Statistik Timnas Indonesia vs Timnas Libya di Laga Uji Coba: Skuad Garuda Ambyar!
Statistik laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya tidak terlalu bagus (Foto: PSSI)
ANTALYA – Berikut statistik Timnas Indonesia vs Timnas Libya di Laga Uji Coba. Duel di Stadion Mardan Sports Complex, Antalya, Selasa (2/1/2024) malam WIB, itu berakhir 0-4 untuk tim tamu.

Gol bagi Libya disarangkan Ahmad Ekrawa (25'), Omar Alkhoja (58'), Nouradin Elgelaib (89'), dan Alaa Alqijdar (90+2'). Skuad Garuda sendiri tampil dominan meski harus menelan kekalahan telak.

Dimas Drajad berusaha melepaskan diri pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Meski diberondong empat gol, Timnas Indonesia sejatinya mendominasi secara statistik dalam permainan. Melansir catatan Lapangbola, Selasa (2/1/2023), anak asuh Shin Tae-yong mendominasi permainan dengan 61 persen penguasaan bola.

Skuad Garuda juga berhasil menciptakan 469 operan, dengan 403 di antaranya sukses. Namun sayang, mereka kalah secara penciptaan peluang dari Libya!

Timnas Indonesia hanya mampu mencatatkan empat penciptaan peluang, kalah dari Libya yang sukses membukukan 10. Peluang sebanyak itulah yang membuat anak asuh Sredjoevic Milutin sukses membuat lawan ambyar.

