HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Kenamaan yang Pernah Dilatih oleh Jose Mourinho, Nomor 1 sang Top Skor Sepanjang Masa!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |20:01 WIB
5 Pesepakbola Kenamaan yang Pernah Dilatih oleh Jose Mourinho, Nomor 1 sang Top Skor Sepanjang Masa!
Jose Mourinho kala menangani Cristiano Ronaldo. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 pesepakbola kenamaan yang pernah dilatih oleh Jose Mourinho akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada sang top skor sepanjang masa, Cristiano Ronaldo.

Nama Jose Mourinho sebagai pelatih memang sudah sangat tersohor. Sebab, dia berhasil membawa tim-tim yang dilatihnya meraih kesuksesan besar.

Jose Mourinho

Kualitas Jose Mourinho dalam menagani tim pun membuatnya pernah dikontrak sederet tim top Eropa. Di antaranya, ada Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur, AS Roma, dan lainnya. Selama menangani tim-tim top itu, Jose Mourinho pun mengasuh sederet pesepakbola kenamaan.

Siap saja mereka? Sebagaimana dilansir dari Speedweek, Selasa (2/1/2024), berikut ada 5 pesepakbola kenamaan yang pernah dilatih oleh Jose Mourinho.

5. Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic

Salah satu pesepakbola kenamaan yang pernah dilatih oleh Jose Mourinho adalah Zlatan Ibrahimovic. Dia diasuh Mourinho di dua klub berbeda.

Pertama, Ibrahimovic ditangani Mourinho di Inter Milan pada 2008. Tetapi, kebersamaan mereka hanya berlangsung satu musim.

Kemudian, mereka bereuni di Manchester United antara 2016 dan 2018. Ibrahimovic telah memainkan 100 pertandingan di bawah asuhan pelatih asal Portugal itu. Selama itu, dia mencetak 58 gol dan memberikan 21 assist.

Di bawah asuhan Jose Mourinho, Ibrahimovic sukses angkat trofi bergengsi. Dia memenangkan gelar Serie A, Piala Super Italia, Piala Liga EFL, dan trofi Liga Eropa UEFA.

4. John Terry

John Terry

Kemudian, ada John Terry. Jose Mourinho dan John Terry membentuk ikatan yang kuat di Chelsea. Mourinho merekrut John Terry ke Chelsea dari Porto pada 2004. Terry pun memainkan 266 pertandingan di bawah asuhan Mourinho.

Terry menjadi salah satu bek terhebat di generasinya. Dia menjadi pertahanan luar biasa Chelsea pada 2004-2005 yang sukses memenangkan gelar Liga Inggris. The Blues -julukan Chelsea- hanya kebobolan 15 gol dan hanya kalah sekali dalam 38 pertandingan pada musim itu.

Kebersamaan Terry dan Mourinho telah membuahkan banyak trofi bergengsi. Di antaranya, ada tiga gelar Liga Premier, tiga Piala Liga, satu Piala FA, dan Community Shield.

Halaman:
1 2 3
      
