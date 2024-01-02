Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Sebut Laga Kontra Libya untuk Ukur Kekuatan Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |12:05 WIB
Erick Thohir Sebut Laga Kontra Libya untuk Ukur Kekuatan Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023
Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan memanaskan mesin dengan menghadapi Libya pada laga uji coba sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, ingin Skuad Garuda bisa memberikan hasil yang terbaik di ajang tersebut.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Libya pada laga uji coba. Pertandingan tersebut berlangsung di Mardan Sports Complex, Turki, Selasa (2/1/2024) jam 20.00 WIB.

 

Laga malam hari nanti adalah laga jilid pertama. Sebab, tim besutan Shin Tae-yong akan kembali melawan Libya pada Jumat (5/1/2024). Kemudian, Timnas Indonesia akan menutup rangkaian laga uji cobanya dengan menantang Iran di Qatar pada Selasa (9/1/2024).

Erick menjelaskan, laga melawan Libya akan menjadi tolak ukur seberapa siap Timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari mendatang. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini sangat berharap Skuad Garuda bisa benar-benar terbang tinggi di ajang tersebut.

 BACA JUGA:

“Garuda menuju Asia. Dua pertandingan melawan Libya akan menjadi laga untuk mengukur kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar,” tulis Erick dalam akun instagram pribadinya, Selasa (2/1/2024).

“Kami ingin Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di level Asia,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176654/patrick_kluivert-8vWr_large.jpg
Kritik Pedas, Pengamat Belanda Yakin Patrick Kluivert Cs Dipecat Buntut Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176641/timnas_arab_saudi-d7ok_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Irak: Berebut Tiket Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176621/timnas_indonesia_berpeluang_juara_piala_aff_2026_berkat_bantuan_sejumlah_pemain_keturunan-7eUr_large.jpg
Punya 8 Pemain Keturunan, Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176617/marselino_ferdinan-XWQf_large.jpg
Marselino Ferdinan Tiba di Slovakia untuk Bela AS Trencin, Siap Comeback ke Timnas Indonesia pada November 2025?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631831/pssi-gelar-rapat-exco-bahas-nasib-patrick-kluivert-stay-atau-out-xjf.webp
PSSI Gelar Rapat Exco Bahas Nasib Patrick Kluivert: Stay atau Out?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/abiyu_raffi.jpg
Resmi! Ini 8 Atlet Indonesia di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement