Erick Thohir Sebut Laga Kontra Libya untuk Ukur Kekuatan Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023

Erick Thohir berharap Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia akan memanaskan mesin dengan menghadapi Libya pada laga uji coba sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, ingin Skuad Garuda bisa memberikan hasil yang terbaik di ajang tersebut.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Libya pada laga uji coba. Pertandingan tersebut berlangsung di Mardan Sports Complex, Turki, Selasa (2/1/2024) jam 20.00 WIB.

Laga malam hari nanti adalah laga jilid pertama. Sebab, tim besutan Shin Tae-yong akan kembali melawan Libya pada Jumat (5/1/2024). Kemudian, Timnas Indonesia akan menutup rangkaian laga uji cobanya dengan menantang Iran di Qatar pada Selasa (9/1/2024).

Erick menjelaskan, laga melawan Libya akan menjadi tolak ukur seberapa siap Timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari mendatang. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini sangat berharap Skuad Garuda bisa benar-benar terbang tinggi di ajang tersebut.

“Garuda menuju Asia. Dua pertandingan melawan Libya akan menjadi laga untuk mengukur kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar,” tulis Erick dalam akun instagram pribadinya, Selasa (2/1/2024).

“Kami ingin Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di level Asia,” sambungnya.