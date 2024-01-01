Bantai Thailand 5-0, Timnas Jepang Lanjutkan Catatan Menyeramkan Jelang Piala Asia 2023!

TOKYO - Timnas Jepang melanjutkan tren positif sejak pertengahan tahun lalu dengan mengalahkan Timnas Thailand 5-0 pada laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Kemenangan itu membuat The Samurai Blue hanya kalah sekali dalam kurun satu tahun terakhir!

Laga Timnas Jepang vs Timnas Thailand itu digelar di Stadion Nasional Tokyo, Tokyo, Senin (1/1/2024) siang WIB. Lima gol kemenangan tuan rumah disarangkan Ao Tanaka (50'), Keito Nakamura (72'), bunuh diri Elias Dolah (74'), Takumu Kawamura (82'), dan Takumi Minamino (90+1').

Hasil itu membuat skuad asuhan Hajime Moriyasu mencatat rekor mengagumkan. Jepang belum terkalahkan dalam sembilan laga terakhir di semua ajang dan menyapu bersih semua pertandingan tersebut dengan kemenangan!

Hebatnya lagi, Jepang menceploskan 39 gol dan hanya kemasukan lima kali! Padahal, dalam sembilan laga itu, mereka juga menghadapi sejumlah kesebelasan papan atas dunia seperti Timnas Jerman dan Timnas Turki!

Yang lebih menakutkan lagi, Jepang sempat menceploskan empat gol dalam empat laga beruntun! Catatan itu terjadi pada laga kontra Timnas Peru (4-1), Timnas Jerman (4-1), Timnas Turki (4-2), dan Timnas Kanada (4-1) pada kurun Juni hingga Oktober 2023.

Bahkan, Timnas Jepang punya catatan mengerikan lain usai mencukur habis Thailand. Takumi Minamino dan kawan-kawan menang telak 5-0 pada tiga laga terakhirnya di semua ajang!