Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Live dan Eksklusif di RCTI!

JADWAL siarang langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Perlu diketahui, perjuangan pasukan Shin Tae-yong itu akan berlangsung di Qatar dan RCTI akan menyiarkan secara live dan eksklusif pertandingan-pertandingan Timnas Indoensia di kompetisi tersebut.

Piala Asia 2023 sejatinya berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Namun, Timnas Indonesia yang tergabung di Grup D baru akan memainkan laga pertama pada 15 Januari 2024.

Laga pertama Garuda di Piala Asia 2023 pun adalah Irak, yang mana di pertemuan sebelumnya Timnas Indonesia kalah 1-5. Kekalahan itu terjadi di laga perdana babak kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2023 lalu.

Jadi, dapat dipastikan laga perdana Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 akan menjadi menarik. Sebab ada motivasi tambahan dari para penggawa Garuda untuk bisa membalaskan kekalahan di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Lalu setelah melawan Irak, Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024. Barulah setelah itu Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di laga pamungkas Grup D pada Rabu 24 Januari 2024.

Shin Tae-yong pun sudah mempersiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin untuk menghadapi Piala Asia 2023. Sebab ia sadar betul Grup D berisikan tim-tim yang kuat.