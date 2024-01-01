Yakob Sayuri hingga Sulthan Zaky Masih Sibuk Bersama Timnas Indonesia, PSM Makassar Kirim Dukungan

MAKASSAR - PSM Makassar memberikan dukungan kepada para pemainnya yang saat ini tengah dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia senior maupun Tim U-20. Dukungan itu diberikan kepada Yakob Sayuri, Mufli Hidayat, hingga Sulthan Zaky.

"Tidak ada hari libur," tulis akun Instagram PSM Makassar @psm_makassar, Senin (1/1/2024).

"Yakob Sayuri sibuk dengan TC (pemusatan latihan) Timnas Indonesia senior di Turki. Sedangkan, Mufli Hidayat dan Sulthan Zaky dengan Timnas Indonesia U-20 di Qatar. Semangat terus para Garuda," sambung akun itu.

Timnas Indonesia senior saat ini sedang TC di Turki untuk menatap Piala Asia 2023. Selama TC di sana, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan melakukan uji coba melawan Libya sebanyak dua kali pada 2 dan 5 Januari 2024.

Setelah itu, Timnas Indonesia akan menuju Qatar untuk persiapan akhir menatap Piala Asia 2023. Sebab, Timnas Indonesia di sana pun akan melakoni laga uji coba terakhir, yakni melawan Iran pada 9 Januari 2024.