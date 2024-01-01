Advertisement
LIGA INDONESIA

Yakob Sayuri hingga Sulthan Zaky Masih Sibuk Bersama Timnas Indonesia, PSM Makassar Kirim Dukungan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |00:09 WIB
Yakob Sayuri hingga Sulthan Zaky Masih Sibuk Bersama Timnas Indonesia, PSM Makassar Kirim Dukungan
Yakob Sayuri berlatih di Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

MAKASSAR - PSM Makassar memberikan dukungan kepada para pemainnya yang saat ini tengah dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia senior maupun Tim U-20. Dukungan itu diberikan kepada Yakob Sayuri, Mufli Hidayat, hingga Sulthan Zaky.

"Tidak ada hari libur," tulis akun Instagram PSM Makassar @psm_makassar, Senin (1/1/2024).

"Yakob Sayuri sibuk dengan TC (pemusatan latihan) Timnas Indonesia senior di Turki. Sedangkan, Mufli Hidayat dan Sulthan Zaky dengan Timnas Indonesia U-20 di Qatar. Semangat terus para Garuda," sambung akun itu.

Timnas Indonesia senior saat ini sedang TC di Turki untuk menatap Piala Asia 2023. Selama TC di sana, tim asuhan Shin Tae-yong itu akan melakukan uji coba melawan Libya sebanyak dua kali pada 2 dan 5 Januari 2024.

PSM Makassar kirim dukungan kepada pemain mereka yang dipanggil timnas

Setelah itu, Timnas Indonesia akan menuju Qatar untuk persiapan akhir menatap Piala Asia 2023. Sebab, Timnas Indonesia di sana pun akan melakoni laga uji coba terakhir, yakni melawan Iran pada 9 Januari 2024.

Halaman:
1 2
      
