HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Luke Keet, Winger Liga Yunani yang Siap Perkuat Timnas Indonesia Racikan Shin Tae-yong

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |19:23 WIB
Luke Keet siap memperkuat Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong (Foto: Instagram)
A
A
A

PROFIL Luke Keet, Winger Liga Yunani yang siap perkuat Timnas Indonesia akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Luke Keet dikabarkan siap memperkuat skuad racikan racikan Shin Tae-yong.

Pada salah satu akun YouTube, Luke Keet menceritakan perjalanannya saat pertama kali mengenal sepakbola. Pemain bernama lengkap Luke Xavier Keet itu rupanya menghabiskan masa kecilnya di Jakarta.

 

Luke sendiri memang kelahiran Jakarta, 28 Juli 2003. Ia bahkan sempat bermain sepakbola di Indonesia hingga umur sembilan tahun sebelum akhirnya hijrah ke Spanyol bersama sang ayah.

Luke Keet diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu, sedangkan sang ayah berasal dari Australia. Sedari kecil, Luke Keet sudah belajar ilmu sepakbola di Spanyol, tepatnya dari usia 13-16 tahun.

"Saya lahir di Jakarta dan bisa di sana sampai umur 8 atau 9 tahun. Di sana saya mencoba berbagai posisi, termasuk penjaga gawang. Setelah itu saya pindah ke Spanyol bersama ayah saya," ujar Luke Keet pada wawancara di YouTube Yussa Nugraha.

"Saya beruntung bisa mengenal pelatih bernama Carlos Buenos. Ia pernah menjadi pelatih di La Masia. Setelah saya kenal dia, ia menyuruh saya bermain di Spanyol. Jadi dari umur 13 tahun, saya sudah jauh dari keluarga," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
