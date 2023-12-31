3 Pemain Timnas Indonesia yang Belum Gabung TC di Turki, Nomor 1 Paling Dinanti

Timnas Indonesia gelar TC di Turki sebagai persiapan Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

TERDAPAT 3 pemain Timnas Indonesia yang belum gabung pemusatan latihan (TC) di Turki sebagai persiapan Piala Asia 2023. Ketiga pemain tersebut masih belum bisa bergabung lantaran masih dibutuhkan oleh klub mereka masing-masing.

Seperti yang diketahui pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 28 pemain untuk menjalani TC di Turki sejak 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Hanya saja, sejauh ini baru 25 pemain yang bergabung ke TC Timnas Indonesia.

Terbaru yang datang ke TC Timnas Indonesia adalah Ivar Jenner dan Rafael Struick. Mereka dikabarkan tiba di Turki pada Kamis 28 Desember 2023 dan telah menjalani latihan keesokan harinya di gym.

Lantas setelah Jenner dan Struick, siapa laga tiga pemain Timnas Indonesia yang akan segera bergabung ke TC skuad Garuda?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Belum Gabung TC di Turki:

3. Sandy Walsh





Sandy Walsh diketahui masih sibuk membela klubnya, yakni KV Mechelen. Terbaru ia baru saja bermain di laga lanjutan Liga Belgia 2023-2024 saat Mechelen berjumpa Charleroi pada 28 Desember 2023 lalu.

Sayangnya di laga akhir 2023 itu, Sandy Walsh gagal membantu timnya menang usai dihajar 1-3. Sandy Walsh pun dikabarkan akan segera merapat setidaknya pada 1 Januari 2024 mendatang.