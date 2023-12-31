Piala Asia 2023: Rafael Struick Minta Timnas Indonesia Kerja Keras untuk Bisa Lolos ke 16 Besar

ANTALYA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rafael Struick melihat ada harapan timnya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebab menurutnya Timnas Indonesia memiliki skuad yang kuat dan juga bagus-bagus pemainnya.

Kendati demikian, Struick ingatkan bahwa lawan-lawan Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 merupakan tim yang kuat. Tergabung di Grup D, tim asuhan Shin Tae-yong itu tepatnya akan melawan Jepang, Irak, hingga Vietnam.

Jika melihat kekuatan tim berdasarkan ranking FIFA, maka Timnas Indonesia menjadi tim yang terlemah karena berada di posisi 146 dunia. Sedangkan Jepang ada urutan 17, lalu Irak di posisi 63, dan Vietnam peringkat 94.

Terlihat ketiga lawan Garuda merupakan tim yang ranking FIFA-nya berada di 100 besar. Hal itulah yang membuat Struick sadar bahwa Timnas Indonesia memiliki lawan-lawan yang kuat.

Beruntungnya, Struick juga menilai skuad Timnas Indonesia yang sekarang pun sudah semakin kuat dan bagus. Hal itulah yang membuat pemain ADO Den Haag itu memiliki kepercayaan Timnas Indonesia bisa lolos fase grup.

Tentunya untuk mewujudkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 itu tak bisa hanya bermodalkan skuad yang bagus. Struick lantas meminta kepada rekan setimnya untuk bermain total agar Timnas Indonesia bisa melewati fase grup.