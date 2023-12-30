Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terkait Piala Asia 2023, Ivar Jenner Pede Timnas Indonesia Bisa Raih Hasil Manis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |23:08 WIB
Terkait Piala Asia 2023, Ivar Jenner <i>Pede</i> Timnas Indonesia Bisa Raih Hasil Manis
Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner. (Foto: PSSI)
A
A
A

ANTALYA – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ivar Jenner, percaya diri skuad Garuda bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Sebab menurut pemain naturalisasi itu, Timnas Indonesia yang sekarang memiliki skuad yang kuat dan bagus, sehingga ia menilai ada peluang Garuda lolos dari fase grup.

Ya, apa yang dikatakan Jenner tidak salah karena pelatih Shin Tae-yong pun sudah memanggil 28 pemain terbaiknya untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Turki. TC tersebut digelar untuk persiapan Timnas Indonesia sebelum beraksi di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar.

Sesuai jadwal, Piala Asia 2023 akan dimulai pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia pun tergabung di Grup D yang berisikan tim-tim kuat seperti, Jepang, Irak, dan Vietnam.

Sadar lawan-lawannya adalah tim kuat, Jenner pun mengakui ketiga tim yang akan dihadapi Timnas Indonesia adalah tim yang bagus. Namun, ia tidak takut karena merasa Timnas Indonesia juga memiliki banyak pemain hebat.

Ivar Jenner

Alasan itulah yang membuat Jenner bersemangat menghadapi Piala Asia 2023. Ia prediksi perjuangan Timnas Indonesia tidak akan mudah, tapi akan sangat menarik karena menghadapi lawan-lawan kuat.

Jenner pun percaya diri Timnas Indonesia tetap bisa menang. Ia yakin dan akan berusaha mewujudkan kemenangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
