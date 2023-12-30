Resmi Jadi WNI, Jay Idzes Ingin Bawa Sepakbola Indonesia Naik Kelas

Jay Idzes yakin sepakbola Indonesia akan terus berkembang (Foto: PSSI)

JAKARTA - Jay Idzes yakin sepak bola Indonesia khususnya Timnas Indonesia akan berkembang. Pesepakbola klub Venezia itu ingin menjadi bagian dalam membuat sepak bola di Tanah Air naik kelas.

Idzes memberikan pandangannya mengenai sepakbola Indonesia. Pemain yang telah menjadi WNI tersebut memiliki pandangan yang positif terkait hal itu.

“Saya pikir kompetisinya cukup baik. Saya banyak mendengar hal baik,” ucap Idzes kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Sabtu (30/12/2023).

Walau memang jika dibandingkan di Eropa, kompetisi sepakbola Indonesia masih sangat jauh. Namun, Idzes melihat semua itu akan berkembang.

“Jika dibandingkan dengan standar Eropa, sepakbola Indonesia bisa membuat beberapa langkah,” ujar Idzes.

“Saya berharap menjadi bagian dari perubahan itu, dan semoga saya bisa membantu untuk beberapa hal,” tukas bek berusia 23 tahun tersebut.