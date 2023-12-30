Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Yance Sayuri Tetap Kirim Doa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |05:28 WIB
Gagal Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Yance Sayuri Tetap Kirim Doa
Yance Sayuri doakan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/yansayuri11)
A
A
A

GAGAL perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Yance Sayuri tetap kirim doa. Kembaran Yakob Sayuri itu berharap agar skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – meraih hasil positif di Piala Asia 2023.

Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Timnas Indonesia harus bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Jepang di Grup D.

Timnas Indonesia

Menatap ajang tersebut, Timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan (TC) di Antalya, Turki, sejak 20 Desember 2023. Diketahui, TC Skuad Garuda akan berakhir pada 6 Januari 2024.

Yance pun memberikan dukungan kepada pasukan Shin Tae-yong. Dia berdoa agar seluruh pemain Timnas Indonesia menjalani TC di Turki dengan lancar dan terhindar dari cedera. Lebih dari itu, dia berharap Skuad Garuda bisa meraih hasil positif di Piala Asia 2023.

“Saya mau mengucapkan selamat berjuang untuk Timnas Indonesia yang sedang jalani TC di Turki,” tutur Yance, dikutip dari akun instagram resmi Timnas Indonesia, Jumat (29/12/2023).

Halaman:
1 2
      
