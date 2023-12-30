Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Ternyata Sudah Jadi Kakek dari Anak Angkatnya Martunis di Aceh, Benarkah?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |04:01 WIB
Cristiano Ronaldo Ternyata Sudah Jadi Kakek dari Anak Angkatnya Martunis di Aceh, Benarkah?
Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo. (Foto: Reuters)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo ternyata sudah jadi kakek dari anak angkatnya, Martunis di Aceh. Seperti diketahui, megabintang Cristiano Ronaldo memiliki seorang anak angkat yang berasal dari Aceh, Indonesia bernama Martunis Sarbini alias Martunis Ronaldo.

Martunis merupakan satu dari sekian orang yang berhasil selamat dari bencana tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Kala itu, Martunis berhasil ditemukan oleh regu penyelamat setelah terombang-ambing di lautan selama 19 hari.

Saat ditemukan, Martunis tengah menggunakan replika jersey Timnas Portugal yang bertuliskan nama Rui Costa. Hal ini membuat Cristiano Ronaldo tergerak untuk datang jauh-jauh dari Eropa ke Aceh hanya untuk menemuinya dan mengangkatnya menjadi anak.

Sejak saat itu, Martunis mendapat bantuan dari Ronaldo secara penuh. Mulai dari kehidupan hingga pendidikan, semuanya terjamin.

Martunis Ronaldo bersama keluarganya

Dirinya bahkan sempat dibukakan jalan oleh ayah angkatnya untuk bisa bermain di klub besar Portugal, Sporting Lisbon pada 2015. Sayangnya, karena beberapa hal membuatnya kesulitan dan berakhir kembali ke Indonesia.

Di Indonesia, Martunis menjalani kehidupan yang baru seperti masyarakat pada umumnya. Martunis yang mulai tumbuh dewasa kemudian juga bertemu dengan pujaan hatinya yang bernama Sri Wahyuni.

Halaman:
1 2
      
