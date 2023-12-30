Meski Liga 1 2023-2024 Libur, Pemain Persebaya Surabaya Tetap Latihan Mandiri

LIGA 1 2023-2024 saat ini tengah berhenti sejenak sehingga mau tak mau setiap klub harus meliburkan para pemainnya. Meski begitu, beberapa klub meminta para pemain untuk tetap latihan mandiri, seperti yang dilakukan Persebaya Surabaya.

Menurut pemaparan kapten Persebaya, Reva Adi, klubnya memang meminta kepada semua pemain untuk menjaga kondisi kebugaran tubuh di jeda kompetisi ini. Ia pun sudah menyiapkan jadwal latihan rutin secara mandiri demi mengikuti aturan yang diminta Persebaya.

Ya, Persebaya saat ini tengah beristirahat seperti tim lainnya di jeda kompetisi Liga 1 2023-2024. Tim asuhan Uston Nawawi ini akan mulai berlatih bersama mulai pekan pertama Januari 2024 mendatang.

Meski sedang libur, sejumlah pemain Bajul Ijo -julukan Persebaya- tetap berlatih secara mandiri untuk menjaga kondisi kebugaran. Reva Adi mengatakan latihan mandiri ini bisa berdampak baik untuk tim.

“Sejak laga lawan Persikabo 1973 kemarin saya sudah menyusun latihan, dua hari ini saya latihan di pantai paginya, sorenya saya gym. Saya sadar sebagai kapten tim, saya harus bisa memberikan contoh yang baik dengan kegiatan latihan maksimal,” kata Reva Adi dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Sabtu (30/12/2023).

Mengikuti langkah sang Kapten, penyerang Persebaya Surabaya, Wildan Ramdhani pun telah melakoni latihan mandiri. Wildan memilih bersepeda sebagai menu utama latihan mandirinya.