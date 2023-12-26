Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Tampil Buruk di Liga 1 2023-2024, Ini Kata Uston Nawawi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |13:05 WIB
Persebaya Surabaya Tampil Buruk di Liga 1 2023-2024, Ini Kata Uston Nawawi
Persebaya Surabaya berada di peringkat ke-13 di klasemen sementara Liga 1 2023-2024 (Foto: LIB)
A
A
A

SURABAYA – Persebaya Surabaya tampil buruk sejauh ini di Liga 1 2023-2024. Asisten Pelatih Persebaya, Uston Nawawi, menyebut hal itu disebabkan karena timnya kurang beruntung karena menurutnya pasukannya sudah berjuang keras untuk meraih kemenangan.

Ya, Persebaya menjalani musim terburuk mereka sejak kembali ke kasta tertinggi sepakbola Indonesia pada 2018 lalu. Dari 22 pertandingan, mereka baru meraih enam kemenangan dengan delapan kali imbang dan delapan kekalahan.

 

Bahkan, Bruno Moreira dan kolega saat ini sudah melewati sembilan pertandingan tanpa kemenangan. Alhasil, mereka terdampar di peringkat 13 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan torehan 26 poin saja.

Uston pun menilai catatan buruk yang diraih oleh Bajul Ijo -julukan Persebaya- karena dewi fortuna tak berpihak pada mereka. Contohnya saat mereka ditahan imbang 1-1 dalam dua laga terakhir melawan Persis dan Persikabo 1973 meski mampu mencetak gol lebih dulu.

“Faktor luck. Sepak bola itu tidak bisa dipisahkan dari itu. Kita sudah berusaha keras, pemain semuanya, kita belum diberi keberuntungan,” kata Uston dilansir dari laman resmi PT LIB, Selasa (26/12/2023).

“Untuk pertandingan terakhir, kita tidak menang dan juga tidak kalah,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629139/drama-motogp-indonesia-2025-joan-mir-sebut-sirkuit-mandalika-mimpi-buruk-semua-pembalap-mxb.webp
Drama MotoGP Indonesia 2025: Joan Mir Sebut Sirkuit Mandalika Mimpi Buruk Semua Pembalap
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/03/kevin_diks.jpg
Kevin Diks: Sekarang Waktunya Berikan Segalanya untuk Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement