Persebaya Surabaya Tampil Buruk di Liga 1 2023-2024, Ini Kata Uston Nawawi

Persebaya Surabaya berada di peringkat ke-13 di klasemen sementara Liga 1 2023-2024 (Foto: LIB)

SURABAYA – Persebaya Surabaya tampil buruk sejauh ini di Liga 1 2023-2024. Asisten Pelatih Persebaya, Uston Nawawi, menyebut hal itu disebabkan karena timnya kurang beruntung karena menurutnya pasukannya sudah berjuang keras untuk meraih kemenangan.

Ya, Persebaya menjalani musim terburuk mereka sejak kembali ke kasta tertinggi sepakbola Indonesia pada 2018 lalu. Dari 22 pertandingan, mereka baru meraih enam kemenangan dengan delapan kali imbang dan delapan kekalahan.

Bahkan, Bruno Moreira dan kolega saat ini sudah melewati sembilan pertandingan tanpa kemenangan. Alhasil, mereka terdampar di peringkat 13 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan torehan 26 poin saja.

Uston pun menilai catatan buruk yang diraih oleh Bajul Ijo -julukan Persebaya- karena dewi fortuna tak berpihak pada mereka. Contohnya saat mereka ditahan imbang 1-1 dalam dua laga terakhir melawan Persis dan Persikabo 1973 meski mampu mencetak gol lebih dulu.

“Faktor luck. Sepak bola itu tidak bisa dipisahkan dari itu. Kita sudah berusaha keras, pemain semuanya, kita belum diberi keberuntungan,” kata Uston dilansir dari laman resmi PT LIB, Selasa (26/12/2023).

“Untuk pertandingan terakhir, kita tidak menang dan juga tidak kalah,” tambahnya.