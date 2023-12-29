Respons Georgina Rodriguez Tahu Cristiano Ronaldo Jadi Pencetak Gol Terbanyak 2023, Minta Dinikahi?

RESPONS Georgina Rodriguez tahu Cristiano Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang 2023 akan diulas Okezone. Cristiano Ronaldo sah menyandang status pencetak gol terbanyak 2023 setelah mengemas dua gol saat Al Nassr menang 5-2 atas Al Ittihad di lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024 pada Kamis 28 Desember 2023 dini hari WIB.

Tambahan dua gol membuat koleksi gol Cristiano Ronaldo menyentuh 53 bola dari 58 pertandingan bersama Al Nassr dan Timnas Portugal sepanjang 2023. Cristiano Ronaldo mengalahkan sejumlah pesepakbola tajam yang secara usia jauh lebih muda ketimbang CR7.

Mereka ialah Harry Kane yang mengemas 52 gol dari 57 pertandingan, Kylian Mbappe (52 gol dari 53 laga) dan Erling Haaland (50 gol dari 60 pertandingan). Kylian Mbappe dan Harry Kane sudah tak mungkin menyalip perolehan gol Crsitiano Ronaldo, mengingat keduanya tidak memiliki jadwal pertandingan lagi sampai akhir 2023.

Bagaimana dengan Erling Haaland? Klub Erling Haaland, Manchester City, sejatinya masih memiliki pertandingan melawan Sheffield United pada Sabtu, 30 Desember 2023 malam WIB.

Namun, Erling Haaland dipastikan absen karena cedera. Menurut pelatih Manchester City Josep Guardiola, Erling Haaland paling cepat sembuh pada awal Januari 2024.

Dengan begitu, Cristiano Ronaldo bisa dibilang sah menjadi top skor 2023. Lantas, apa respons Georgina Rodriguez setelah tahu sang kekasih menyandang status tertajam 2023?