Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Georgina Rodriguez Tahu Cristiano Ronaldo Jadi Pencetak Gol Terbanyak 2023, Minta Dinikahi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |15:34 WIB
Respons Georgina Rodriguez Tahu Cristiano Ronaldo Jadi Pencetak Gol Terbanyak 2023, Minta Dinikahi?
Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo terus bermesraan. (Foto: Instagram/@georginagio)
A
A
A

RESPONS Georgina Rodriguez tahu Cristiano Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang 2023 akan diulas Okezone. Cristiano Ronaldo sah menyandang status pencetak gol terbanyak 2023 setelah mengemas dua gol saat Al Nassr menang 5-2 atas Al Ittihad di lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024 pada Kamis 28 Desember 2023 dini hari WIB.

Tambahan dua gol membuat koleksi gol Cristiano Ronaldo menyentuh 53 bola dari 58 pertandingan bersama Al Nassr dan Timnas Portugal sepanjang 2023. Cristiano Ronaldo mengalahkan sejumlah pesepakbola tajam yang secara usia jauh lebih muda ketimbang CR7.

Cristiano Ronaldo

Mereka ialah Harry Kane yang mengemas 52 gol dari 57 pertandingan, Kylian Mbappe (52 gol dari 53 laga) dan Erling Haaland (50 gol dari 60 pertandingan). Kylian Mbappe dan Harry Kane sudah tak mungkin menyalip perolehan gol Crsitiano Ronaldo, mengingat keduanya tidak memiliki jadwal pertandingan lagi sampai akhir 2023.

Bagaimana dengan Erling Haaland? Klub Erling Haaland, Manchester City, sejatinya masih memiliki pertandingan melawan Sheffield United pada Sabtu, 30 Desember 2023 malam WIB.

Namun, Erling Haaland dipastikan absen karena cedera. Menurut pelatih Manchester City Josep Guardiola, Erling Haaland paling cepat sembuh pada awal Januari 2024.

Dengan begitu, Cristiano Ronaldo bisa dibilang sah menjadi top skor 2023. Lantas, apa respons Georgina Rodriguez setelah tahu sang kekasih menyandang status tertajam 2023?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630411/skenario-timnas-indonesia-lolos-piala-dunia-2026-usai-kalah-dari-arab-saudi-ket.webp
Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 usai Kalah dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/kevin_diks_ragnar_oratmangoen.jpg
Pamer Lambang Garuda, Kevin Diks Kirim Sinyal Perang untuk Irak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement