Harga Pasaran Jay Idzes Melesat Jadi Bek Tengah Termahal di Timnas Indonesia Usai Resmi Dinaturalisasi

Jay Idzes resmi menjadi WNI dan siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

HARGA pasaran Jay Idzes melesat jadi bek tengah termahal di Timnas Indonesia usai resmi dinaturalisasi. Harga pasarannya melewati bek naturalisasi lain Indonesia, yakni Jordi Amat.

Ya, Jay Idzes baru saja resmi dinaturalisasi pada Kamis 28 Desember 2023. Dia resmi mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta kemarin pagi.

Kini, Jay Idzes pun menjadi bek tengah termahal di Timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Jumat (29/12/2023), harga pasaran Jay Idzes kini mencapai Rp15,64 miliar.

BACA JUGA: Kisah Timnas Indonesia Sekarang Punya Lini Belakang Dihuni Duet Pemain Liga Italia dan Liga Inggris

Harga Jay Idzes jauh lebih mahal dari Jordi Amat, Rizky Ridho, hingga Elkan Baggott. Jordi Amat sendiri diketahui memiliki harga pasaran Rp13,91 miliar.

Lalu, Rizky Ridho tercatat memiliki harga pasaran Rp6,52 miliar. Sementara Elkan Baggott, harganya tercatat sebesar Rp4,35 miliar.