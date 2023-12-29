Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Naturalisasi Jay Idzes, Sebut Skuad Timnas Indonesia Makin Berkualitas

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |00:00 WIB
Media Vietnam Soroti Naturalisasi Jay Idzes, Sebut Skuad Timnas Indonesia Makin Berkualitas
Jay Idzes resmi dinaturalisasi dan siap bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, The Thao 247 ikut menyoroti resminya Jay Idzes menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut media Vietnam itu, kini skuad Timnas Indonesia semakin kuat karena diperkuat oleh Jay Idzes.

Ya, Jay Idzes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melakukan pindah federasi untuk segera membela Timnas Indonesia. Pemain yang bermain di Serie B bersama Venezia itu resmi menjadi WNI usai melakukan sumpah WNI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, pada Kamis 28 Desember 2023.

Jay Idzes sendiri merupakan pemain berusia 23 tahun dan bermain untuk posisi bek tengah. Dengan begitu, lini belakang skuad Garuda kini semakin bertambah kuat karena pelatih Shin Tae-yong memiliki banyak opsi untuk dimainkan.

Bertambahnya pemain belakang yang memiliki pengalaman bermain di Belanda dan Italia itu lantas dianggap The Thao 247 menambakan kualitas Timnas Indonesia. Tentu hal itu menjadi kabar buruk untuk lawan-lawan Garuda, termasuk Vietnam.

Jay Idzes resmi jadi WNI dan siap bela Timnas Indonesia

“Dengan tinggi badan impresif 1 meter 91 cm dan pengalaman bermain di Belanda dan Italia, gelandang ini menjanjikan tambahan kualitas bagi timnas Indonesia,” bunyi keterangan The Thao 247 dalam artikel berjudul “Tak sempat hadir di Piala Asia, bintang naturalisasi Indonesia itu 'janjian' dengan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia, dikutip Jumat (29/12/2023).

Kabar buruknya Jay Idzes takkan bisa membantu Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar Januari 2024 mendatang. Pasalnya pemain kelahiran Belanda itu belum didaftarkan oleh PSSI pada 10 Desember lalu lantaran proses naturalisasi memang belum usai.

Halaman:
1 2
      
