Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebut Jay Idzes Berkomitmen Besarkan Timnas Indonesia, Erick Thohir: Bismillah Garuda Mendunia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |15:52 WIB
Sebut Jay Idzes Berkomitmen Besarkan Timnas Indonesia, Erick Thohir: Bismillah Garuda Mendunia!
Jay Idzes resmi dinaturalisasi dan siap bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir senang proses naturalisasi Jay Idzes telah rampung. Erick pun tahu betul Jay Idzes berkomitmen untuk membesarkan sepakbola dan Timnas Indonesia, untuk itu ia yakin Garuda bisa mendunia dengan semakin bertambahnya amunisi tim Merah Putih.

Ya, Idzes telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pemain klub Serie B, Venezia, itu resmi menjadi WNI usai mengucap sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis (28/12/2023) pagi WIB.

Erick pun turut senang karena proses naturalisasi Idzes telah rampung total. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga menyampaikan terima kasihnya kepada DPR yang telah menyetujui pengajuan naturalisasi bek Venezia itu.

“Hari ini Jay Idzes sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah diambil sumpahnya,” tulis Erick dalam instagram pribadinya, Kamis (28/12/2023).

“Terima kasih untuk Komisi III dan Komisi X DPR RI yang menyetujui pengajuan Jay Idzes sebagai WNI,” tambahnya.

Jay Idzes resmi jadi WNI dan siap bela Timnas Indonesia

Pada September 2023, pemain bernama lengkap Jay Noah Idzes itu bertemu dengan Erick. Proses naturalisasi Idzes terbilang berlangsung singkat. Pada awal Desember ini, Komisi III dan X DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang Paripurna DPR mengetuk palu persetujuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175592/timnas_indonesia_era_patrick_kluivert_sering_cetak_gol_via_eksekusi_penalti_pssi-jXE2_large.jpg
Timnas Indonesia Era Patrick Kluivert Dominan Cetak Gol Penalti ketimbang Open Play di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175587/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_hari_ini_kamis_9_oktober_2025_saudinten-B1fS_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Garuda Tertahan, Malaysia Mendekat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175575/beckham_putra_berpotensi_dicoret_patrick_kluivert_jelang_timnas_indonesia_vs_irak_saudinten-ut7G_large.jpg
Patrick Kluivert Coret 6 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Irak, Marc Klok Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175557/patrick_kluivert_berpotensi_dicoret_jelang_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_saudinten-urvC_large.jpg
Patrick Kluivert Coret Marc Klok Jelang Timnas Indonesia vs Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630241/timnas-indonesia-jatuh-ke-dasar-klasemen-grup-b-usai-takluk-dari-arab-saudi-sgk.webp
Timnas Indonesia Jatuh ke Dasar Klasemen Grup B usai Takluk dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement