Sebut Jay Idzes Berkomitmen Besarkan Timnas Indonesia, Erick Thohir: Bismillah Garuda Mendunia!

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir senang proses naturalisasi Jay Idzes telah rampung. Erick pun tahu betul Jay Idzes berkomitmen untuk membesarkan sepakbola dan Timnas Indonesia, untuk itu ia yakin Garuda bisa mendunia dengan semakin bertambahnya amunisi tim Merah Putih.

Ya, Idzes telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pemain klub Serie B, Venezia, itu resmi menjadi WNI usai mengucap sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis (28/12/2023) pagi WIB.

Erick pun turut senang karena proses naturalisasi Idzes telah rampung total. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga menyampaikan terima kasihnya kepada DPR yang telah menyetujui pengajuan naturalisasi bek Venezia itu.

“Hari ini Jay Idzes sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah diambil sumpahnya,” tulis Erick dalam instagram pribadinya, Kamis (28/12/2023).

“Terima kasih untuk Komisi III dan Komisi X DPR RI yang menyetujui pengajuan Jay Idzes sebagai WNI,” tambahnya.

Pada September 2023, pemain bernama lengkap Jay Noah Idzes itu bertemu dengan Erick. Proses naturalisasi Idzes terbilang berlangsung singkat. Pada awal Desember ini, Komisi III dan X DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang Paripurna DPR mengetuk palu persetujuan.