Piala Asia 2023: Puasa Gelar 64 tahun, Jurgen Klinsmann Ambisi Bawa Timnas Korsel Juara

Jurgen Klinsmann siap membawa Timnas Korea Selatan berjaya di Piala Asia 2023 (Foto: AP News)

SEOUL – Pelatih Timnas Korea Selatan (Korsel), Jurgen Klinsmann berambisi membawa timnya juara Piala Asia 2023. Sebab menurutnya, ini sudah waktunya Negeri Gingseng membuka puasa gelar Piala Asia yang sudah bertahan selama 64 tahun lamanya.

Ya, Korsel sudah lama sekali tak menjadi juara Piala Asia. Gelar satu-satunya yang mereka miliki didapat pada edisi kedua turnamen pada 1960 lalu.

Setelah itu, Taegeuk Warriors -julukan Timnas Korsel- menjadi runner up empat kali. Yang paling anyar adalah pada edisi 2015 lalu di mana mereka dibungkam oleh tuan rumah Australia di partai final.

Sementara pada edisi terakhir Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab, langkah Son Heung Min dan kolega terhenti di babak perempat final. Mereka disingkirkan oleh Qatar, yang kemudian keluar sebagai juara.

BACA JUGA:

Klinsmann pun menilai Piala Asia 2023 menjadi waktu yang tepat bagi Korsel untuk mengakhiri puasa gelar mereka. Sebab menurutnya, 64 tahun itu sudah terlalu lama dan pasukannya sudah siap untuk tampil di turnamen sepakbola terakbar antar negara-negara Benua Kuning tersebut.

"Sekarang ini semua tentang waktu dan saya pikir kami siap untuk kompetisi yang sangat besar ini,” kata Klinsmann dilansir dari France24, Kamis (28/12/2023).