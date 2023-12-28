Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Puasa Gelar 64 tahun, Jurgen Klinsmann Ambisi Bawa Timnas Korsel Juara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |19:55 WIB
Piala Asia 2023: Puasa Gelar 64 tahun, Jurgen Klinsmann Ambisi Bawa Timnas Korsel Juara
Jurgen Klinsmann siap membawa Timnas Korea Selatan berjaya di Piala Asia 2023 (Foto: AP News)
A
A
A

SEOUL – Pelatih Timnas Korea Selatan (Korsel), Jurgen Klinsmann berambisi membawa timnya juara Piala Asia 2023. Sebab menurutnya, ini sudah waktunya Negeri Gingseng membuka puasa gelar Piala Asia yang sudah bertahan selama 64 tahun lamanya.

Ya, Korsel sudah lama sekali tak menjadi juara Piala Asia. Gelar satu-satunya yang mereka miliki didapat pada edisi kedua turnamen pada 1960 lalu.

 

Setelah itu, Taegeuk Warriors -julukan Timnas Korsel- menjadi runner up empat kali. Yang paling anyar adalah pada edisi 2015 lalu di mana mereka dibungkam oleh tuan rumah Australia di partai final.

Sementara pada edisi terakhir Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab, langkah Son Heung Min dan kolega terhenti di babak perempat final. Mereka disingkirkan oleh Qatar, yang kemudian keluar sebagai juara.

 BACA JUGA:

Klinsmann pun menilai Piala Asia 2023 menjadi waktu yang tepat bagi Korsel untuk mengakhiri puasa gelar mereka. Sebab menurutnya, 64 tahun itu sudah terlalu lama dan pasukannya sudah siap untuk tampil di turnamen sepakbola terakbar antar negara-negara Benua Kuning tersebut.

"Sekarang ini semua tentang waktu dan saya pikir kami siap untuk kompetisi yang sangat besar ini,” kata Klinsmann dilansir dari France24, Kamis (28/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629803/preview-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-babak-4-kualifikasi-piala-dunia-2026-asa-garuda-nat.jpg
Preview Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Asa Garuda!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement