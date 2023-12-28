Pesan Pieter Huistra kepada Para Pemain Borneo FC soal Jeda Panjang Liga 1 2023-2024

Pelatih Pieter Huistra berpesan kepada para pemain Borneo FC soal jeda panjang Liga 1 2023-2024 (Foto: Borneo FC)

PESAN Pieter Huistra kepada para pemain Borneo FC soal jeda panjang Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pelatih Pesut Etam – julukan Borneo – tersebut punya dua opsi untuk para pemainnya.

Yang pertama adalah para pemain bisa liburan panjang dengan menjaga kebugaran fisik, sedangkan yang kedua adalah yang sebaliknya. Huistra menggambarkan konsekuensinya yang akan diterima tim jika pemain memilih kedua opsi tersebut.

Huistra tidak keberatan jika para pemain tidak menjaga kondisi fisik yang telah lama dibangun selama awal musim Liga 1 2023-2024. Namun ini akan merugikan tim sendiri yang sejatinya sudah susah payah bertengger di puncak klasemen.

Borneo FC saat ini unggul jauh atas Bali United yang duduk di peringkat kedua klasemen Liga 1 2023-2024. Pesut Etam punya 51 poin hasil dari 15 kemenangan, enam imbang, dan hanya dua kali kalah dari 23 pertandingan.

Sementara Bali United mengoleksi 41 poin. Tim asuhan Stefano Cugurra itu telah menang 12 kali, lima imbang, dan enam kali kalah dari 23 laga.