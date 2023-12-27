Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Akui Bikin Menu Latihan dengan Intensitas Tinggi Selama Timnas Indonesia di Turki

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |22:21 WIB
Shin Tae-yong Akui Bikin Menu Latihan dengan Intensitas Tinggi Selama Timnas Indonesia di Turki
Shin Tae-yong berikan porsi latihan dengan intensitas tinggi kepada para pemain Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kalau dirinya membuat menu latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan (TC) di Turki. Meski hal itu membuat lelah, tapi dia mengatakan kondisi para pemainnya dalam kondisi yang baik.

Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat yakni grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang.

Timnas Indonesia

Skuad Garuda pun menatap ajang tersebut dengan persiapan yang matang dengan menggelar TC di Antalya, Turki. Direncanakan, TC tersebut akan berakhir pada 6 Januari 2024 mendatang.

Kurang lebih sudah hampir seminggu Witan Sulaeman dan kolega menempa latihan yang diberikan Shin di Turki. Diungkapkan sang pelatih, Timnas Indonesia ditempa latihan dengan intensitas tinggi sehingga membuat pemain cukup kelelahan. 

“Namun pasti juga mereka merasa lelah dan pegal, karena sampai sebelum berangkat ke Qatar, saya membuat jadwal atau program latihan selama di Turki dengan intensitas tinggi,” ungkap Shin, dilansir dari situs PSSI, Rabu (27/12/2023).

Selain itu, Shin membeberkan fokus latihan Timnas Indonesia saat ini. Di mana, Marselino Ferdinan cs dipoles soal mendobrak lini pertahanan lawan dengan permainan yang efektif via operan-operan pendek.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175307/jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_malam_ini_afc-9zYU_large.jpg
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175298/timnas_indonesia_bisa_gagalkan_mimpi_arab_saudi_lolos_piala_dunia_2026_pssi-9zqh_large.jpg
Timnas Indonesia dan UEA, Momok Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175297/calvin_verdonk_berpotensi_absen_di_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_cverdonk-avkW_large.jpg
Patrick Kluivert Coret Calvin Verdonk Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175254/timnas_indonesia_dijagokan_lolos_piala_dunia_2026_oleh_pandit_arab_saudi_pssi-6jdz_large.jpg
Pandit Arab Saudi Jagokan Timnas Indonesia dan UEA Lolos Piala Dunia 2026: Qatar dan Arab Finis Kedua!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement