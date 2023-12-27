Shin Tae-yong Akui Bikin Menu Latihan dengan Intensitas Tinggi Selama Timnas Indonesia di Turki

Shin Tae-yong berikan porsi latihan dengan intensitas tinggi kepada para pemain Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kalau dirinya membuat menu latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan (TC) di Turki. Meski hal itu membuat lelah, tapi dia mengatakan kondisi para pemainnya dalam kondisi yang baik.

Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat yakni grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang.

Skuad Garuda pun menatap ajang tersebut dengan persiapan yang matang dengan menggelar TC di Antalya, Turki. Direncanakan, TC tersebut akan berakhir pada 6 Januari 2024 mendatang.

Kurang lebih sudah hampir seminggu Witan Sulaeman dan kolega menempa latihan yang diberikan Shin di Turki. Diungkapkan sang pelatih, Timnas Indonesia ditempa latihan dengan intensitas tinggi sehingga membuat pemain cukup kelelahan.

“Namun pasti juga mereka merasa lelah dan pegal, karena sampai sebelum berangkat ke Qatar, saya membuat jadwal atau program latihan selama di Turki dengan intensitas tinggi,” ungkap Shin, dilansir dari situs PSSI, Rabu (27/12/2023).

Selain itu, Shin membeberkan fokus latihan Timnas Indonesia saat ini. Di mana, Marselino Ferdinan cs dipoles soal mendobrak lini pertahanan lawan dengan permainan yang efektif via operan-operan pendek.