Thom Haye Berada di Airport Amsterdam, Menuju Indonesia dan Lanjut Diresmikan Erick Thohir?

Thom Haye berpotensi menjadi pemain naturalisasi berikutnya untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/thomhaye)

THOM Haye diketahui sedang berada di Bandara Amsterdam seiring dengan kabar naturalisasinya. Berbagai indikasi pun muncul yang mengarah kepada proses naturalisasi sang gelandang Heerenveen.

Thom Haye menjadi salah satu pemain keturunan yang ramai dirumorkan bakal menjalankan proses naturalisasi berikutnya. Bersama dengannya, ada pula kiper Dallas FC, Maarten Paes.

Namun, rumor Haye lebih deras beredar belakangan. Baru-baru ini, sang gelandang berusia 28 tahun semakin memanaskan rumornya dinaturalisasi dengan mengunggah foto dirinya sedang berada di Bandara Amsterdam.

Belum diketahui ke mana Haye berlabuh, namun ada beberapa indikasi yang mengarah kepada perkenalan dirinya oleh Ketua Umum, PSSI, Erick Thohir. Salah satunya adalah oleh akun Instagram, @idn_abroad.

Dalam unggahannya di media sosial Instagram, akun tersebut mengindikasikan bahwa ada pemain yang diperkenalkan setelah prosesi sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) untuk Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On. Sebagai catatan, Jay dan Nathan dijadwalkan untuk disumpah sebagai WNI pada Kamis (28/12/2023) esok.