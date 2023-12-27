Thom Haye Unggah Foto Neneknya yang Berasal dari Sulawesi, Lempar Kode Bakal Segera Dinaturalisasi Bela Timnas Indonesia?

PEMAIN keturunan Indonesia, Thom Haye, unggah foto neneknya yang berasal dari Sulawesi, Indonesia. Akankah ini jadi kode dari Thom Haye bahwa dirinya akan segera dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia?

Belakangan ini, Haye cukup menggemparkan dunia sepak bola khususnya di Tanah Air. Sebab, pemain kelahiran Belanda ini secara blak-blakan tertarik untuk membela Timnas Indonesia.

Haye sendiri memang memiliki garis keturunan Indonesia. Adapun garis keturunan itu didapat dari kakek dan neneknya. Diketahui, kakek Haye berasal dari Solo, sementara neneknya berasal dari Sulawesi Utara.

PSSI sendiri juga membuka jalan kepada Haye jika memang dirinya ingin membela Timnas Indonesia. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu, Exco PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan akan sangat menarik jika proses naturalisasi gelandang Heerenveen itu dilaksanakan dalam waktu dekat.

Di tengah isu yang ada saat ini, Haye baru-baru ini mengunggah foto neneknya. Seakan dia ingin mempertegas kalau dirinya memang memiliki darah Indonesia. Foto itu diunggahnya pada instastory akun Instagram pribadinya, yakni @thomhaye.

“Mereka yang kita cintai takkan pernah meninggalkan kita,” tulis Haye dalam unggahan tersebut, dikutip Rabu (27/12/2023).

Sementara itu, MNC Portal Indonesia mencoba untuk mengonfirmasi kedatangan Haye ke Indonesia kepada Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Namun, Yunus Nusi justru menyampaikan kalau yang akan ke Indonesia adalah Jay Idzes.

Jay Idzes sendiri diketahui dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) saat ini. Dia pun akan segera mengambil sumpah WNI pada Kamis 28 Desember 2023.

“Jay yang datang ke Indonesia 28 Desember untuk pengambilan sumpah WNI,” tutur Yunus Nusi melalui pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia, Selasa 26 Desember 2023.