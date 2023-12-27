Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Yakob Sayuri Bersaksi Porsi Latihan Berat Tak Kendurkan Semangat Para Pemain Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |01:12 WIB
Yakob Sayuri Bersaksi Porsi Latihan Berat Tak Kendurkan Semangat Para Pemain Timnas Indonesia
Yakob Sayuri tetap bersemangat meski porsi latihan Timnas Indonesia begitu berat (Foto: PSSI)
A
A
A

YAKOB Sayuri bersaksi porsi latihan berat tak kendurkan semangat para pemain Timnas Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki pada saat ini.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang akan diadakan pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia bakal bersaing di Grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang.

Timnas Indonesia

Yakob mengatakan terus semangat menjalani latihan berat bersama timnya. Dia pastikan Timnas Indonesia akan makin siap menatap Piala Asia 2023.

"Latihan pagi ini fokus core, untuk penguatan perut, antusias teman-teman hari ini sangat semangat untuk menjalani latihan," kata Yakob dilansir dari laman PSSI, Selasa (26/12/2023).

Pemain PSM itu mengatakan kondisinya sejauh ini tidak ada masalah dalam TC yang berlangsung. Oleh karena itu, dia bisa mengikuti program latihan.

Halaman:
1 2
      
