HOME BOLA LIGA INDONESIA

Begini Cara Wonderkid Persib Bandung Ferdiansyah Jaga Kondisi saat Libur Kompetisi Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |01:37 WIB
Begini Cara Wonderkid Persib Bandung Ferdiansyah Jaga Kondisi saat Libur Kompetisi Liga 1 2023-2024
Ferdiansyah tetap latihan mandiri selagi libur kompetisi Liga 1 2023-2024 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

WONDERKID Persib Bandung Ferdiansyah punya cara untuk jaga kondisi saat libur kompetisi Liga 1 2023-2024. Dia tetap berlatih secara mandiri di pantai demi menjaga kebugarannya.

Liga 1 2023-2024 sedang libur panjang seiring dengan pagelaran Piala Asia 2023. Sebab, Timnas Indonesia ambil bagian dalam ajang itu.

Persib Bandung

Ferdiansyah mengatakan latihan mandiri memang tidak dirinya tinggalkan selama liburan. Tentunya dia tidak masalah harus membagi waktu dengan tetap berlatih karena merupakan tanggung jawabnya.

"Latihan mandiri buat jaga kondisi sebelum nanti gabung kembali bersama tim. Jadi, menang sudah direncanakan latihan di pantai," kata Ferdiansyah dilansir dari laman Persib, Selasa (26/12/2023).

Selain itu, pemain berusia 20 tahun itu juga memaksimalkan waktu jeda kompetisi dengsn berlibur. Tujuan liburannya adalah ke Pulau Seribu bersama keluarga dan rekan setimnya Ryan Kurnia.

