Julian Alvarez Tolak Mentah-Mentah Real Madrid Usai Juara Lagi Bersama Manchester City

JULIAN Alvarez tolak mentah-mentah Real Madrid usai juara lagi bersama Manchester City. Penyerang asal Argentina itu berusaha meredam rumor yang berkembang jelang bursa transfer.

Alvarez bergabung dengan The Citizens – julukan Manchester City – pada Januari 2022. Baru dua tahun di tim asal Inggris itu, sang penyerang berusia 23 tahun telah mengoleksi lima trofi pada 2023.

Lima trofi tersebut adalah trofi Liga Inggris, Piala FA, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan yang teranyar Piala Dunia Antarklub. Tidak hanya di level klub, Alvarez juga sukses membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia, Copa America, dan Finalissima.

Dengan pencapaiannya yang apik di usia 23 tahun ini membuat banyak klub besar yang melirik Alvarez. Walaupun kontraknya bersama Man City baru akan berakhir pada Juni 2028. Salah satu yang dikabarkan tertarik memakai jasanya adalah Real Madrid.

Alvarez pun menegaskan bahwa saat ini dirinya masih sangat betah di Man City. Apalagi pemain asal Argentina ini sudah meraih banyak trofi bersama The Citizen. Sehingga dia masih ingin mengabdi lebih lama lagi.

“Sebenarnya saya sangat bahagia di Manchester City,” kata Alvarez, dilansir dari Mirror, Selasa (26/12/2023).

“Saya telah berada di klub ini selama lebih dari setahun. Saya merasa sangat senang dengan semua yang telah kami capai,” sambungnya.