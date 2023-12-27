Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Julian Alvarez Tolak Mentah-Mentah Real Madrid Usai Juara Lagi Bersama Manchester City

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |06:07 WIB
Julian Alvarez Tolak Mentah-Mentah Real Madrid Usai Juara Lagi Bersama Manchester City
Julian Alvarez tolak kepindahan ke Real Madrid (Foto: REUTERS)
A
A
A

JULIAN Alvarez tolak mentah-mentah Real Madrid usai juara lagi bersama Manchester City. Penyerang asal Argentina itu berusaha meredam rumor yang berkembang jelang bursa transfer.

Alvarez bergabung dengan The Citizens – julukan Manchester City – pada Januari 2022. Baru dua tahun di tim asal Inggris itu, sang penyerang berusia 23 tahun telah mengoleksi lima trofi pada 2023.

Julian Alvarez

Lima trofi tersebut adalah trofi Liga Inggris, Piala FA, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan yang teranyar Piala Dunia Antarklub. Tidak hanya di level klub, Alvarez juga sukses membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia, Copa America, dan Finalissima.

Dengan pencapaiannya yang apik di usia 23 tahun ini membuat banyak klub besar yang melirik Alvarez. Walaupun kontraknya bersama Man City baru akan berakhir pada Juni 2028. Salah satu yang dikabarkan tertarik memakai jasanya adalah Real Madrid.

Alvarez pun menegaskan bahwa saat ini dirinya masih sangat betah di Man City. Apalagi pemain asal Argentina ini sudah meraih banyak trofi bersama The Citizen. Sehingga dia masih ingin mengabdi lebih lama lagi.

“Sebenarnya saya sangat bahagia di Manchester City,” kata Alvarez, dilansir dari Mirror, Selasa (26/12/2023).

“Saya telah berada di klub ini selama lebih dari setahun. Saya merasa sangat senang dengan semua yang telah kami capai,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/46/3102253/4-pemain-yang-bisa-tinggalkan-barcelona-pada-januari-2025-nomor-1-jadi-incaran-liverpool-rxuUskKuSe.jpg
4 Pemain yang Bisa Tinggalkan Barcelona pada Januari 2025, Nomor 1 Jadi Incaran Liverpool!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/45/3010600/bristol-rovers-tertarik-kembali-datangkan-elkan-baggott-7Qknb68Yao.jpg
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/51/2967595/banyak-dapat-tawaran-jesse-lingard-ungkap-alasan-pilih-gabung-fc-seoul-fxW84Rf02y.jpg
Banyak Dapat Tawaran, Jesse Lingard Ungkap Alasan Pilih Gabung FC Seoul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/51/2965819/sempat-ramai-disebut-gantikan-shin-tae-yong-di-timnas-indonesia-pelatih-ini-jadi-calon-kuat-pengganti-xavi-hernandez-di-barcelona-R2eRRJUycE.jpg
Sempat Ramai Disebut Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Pelatih Ini Jadi Calon Kuat Pengganti Xavi Hernandez di Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.webp
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
FIFA Bocorkan Soal Pengadu 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia, Indonesia atau Vietnam?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement