4 Negara Asia yang Disingkirkan Timnas Indonesia di Ranking FIFA jika Sapu Bersih Grup D Piala Asia 2023, Nomor 1 Malaysia!

Berikut 4 negara Asia yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika sapu bersih Grup D Piala Asia 2023. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

SEBANYAK 4 negara Asia yang disingkirkan Timnas Indonesia di ranking FIFA jika sapu bersih Grup D Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak dan Vietnam di ajang yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Menurut perhitungan Okezone di laman football-ranking.com, Timnas Indonesia bakal meraup total 81 poin jika menang atas Vietnam, Irak dan Jepang. Hal itu dengan rincian meraup 26,64 poin jika menang atas Irak, 23,06 poin (Vietnam) dan 31,3 (Jepang).

Jika kondisi di atas terjadi, perolehan poin Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1.145.01 poin! Timnas Indonesia pun akan naik 22 peringkat, tepatnya dari posisi 146 ke 124 dunia.

Dalam perjalanan peningkatan posisi di atas, ada empat negara Asia yang berpotensi digeser Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 4 negara Asia yang disingkirkan Timnas Indonesia di ranking FIFA jika sapu bersih Grup D Piala Asia 2023:

Turkmenistan menjadi negara Asia pertama yang digeser jika Timnas Indonesia menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan. Negara Asia Tengah ini menempati peringkat 141 dunia dengan 1,078.25 angka.

Turkmenistan tak bisa menambah pundi-pundi poin mereka pada Januari 2024. Sebab, tim asla Asia Tengah ini tidak ambil bagian di Piala Asia 2024.

Selanjutnya ada Filipina. The Azkals –julukan Filipina– kini menempati peringkat 140 dunia dengan 1,086.17 angka. Filipina juga tak dapat menambah poin mereka bulan depan karena absen di Piala Asia 2023.