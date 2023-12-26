Piala Asia 2023: Pelatih Irak Bakal Manfaatkan Mantan Wonderkid Manchester United untuk Acak-Acak Timnas Indonesia

BAGHDAD – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Irak, Jesus Casas telah menyiapkan berbagai cara untuk mengalahkan Timnas Indonesia di laga perdana Grup D Piala Asia 2023. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan mantan wonderkid Manchester United, Zidane Iqbal untuk mengacak-acak pertahanan Garuda.

Sampai saat ini, Casas belum mengumumkan pemain yang akan masuk skuad Timnas Irak proyeksi Piala Asia 2023. Namun dikabarkan, Iqbal akan masuk dalam daftar pemain yang akan dibawanya ke Qatar.

Sebelumnya, Iqbal tidak masuk skuad Timnas Irak dalam dua pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada November 2023 lalu. Dia harus absen karena mengalami cedera, sehingga membuatnya melewati laga kontra Timnas Indonesia dan Vietnam.

Tapi sekarang, Iqbal telah kembali merumput setelah absen cukup lama lantaran cedera. Terbaru, gelandang berusia 20 tahun itu tampil selama 66 menit saat FC Utrecht kalah dari Feyenoord 1-2 di Piala Belanda, Rabu 21 Desember 2023 lalu.

Kendati menelan kekalahan, ini adalah kali pertama Iqbal tampil sebagai starter di FC Utrecht. Casas pun yakin anak asuhnya itu akan semakin percaya diri karena memiliki modal itu.

Menurut laporan Winwin pada Selasa (26/12/2023), Casas dikabarkan telah menghubungi Iqbal untuk masuk dalam skuad Singa Mesopotamia -julukanTimnas Irak. Pemain FC Utrecht itu bahkan dikatakan akan menjadi elemen penting dalam skuadnya di Piala Asia 2023.