Bukan CLBK ke Manchester United, Inilah Pelabuhan Baru Ole Gunnar Solskjaer yang Siap Comeback Jadi Pelatih

MANTAN pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan akan segera kembali melatih. Namun, Solskjaer takkan kembali menangani Setan Merah, sebab menurut laporan yang beredar pria berpaspor Norwegia itu akan mencoba tantangan baru di Liga Turki.

Seperti yang diketahui, saat ini Man United tengah terpuruk. Mereka sudah tersingkir dari Liga Champions dan kini terjerembab di posisi kedelapan pada klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024.

Melihat hal tersebut, banyak fans Man United yang mulai meragukan kemampuan sang pelatih, Erik Ten Hag. Beberapa pelatih pun diminta didatangkan Man United untuk menggantikan peran Ten Hag, termasuk di antaranya Solskjaer.

Sayangnya, Cinta Lama Bersemi Kembali alias CLBK takkan terjadi. Sebab Solskjaer nyatanya lebih memilih menangani klub Turki, yakni Besiktas.

Menurut laporan dari NTV Sport, Selasa (26/12/2023), Solskjaer sudah sepakat untuk menangani Besiktas. Ia bakal mengganti Riza Calimbay yang baru saja dipecat oleh Besiktas.

Masih dari sumber yang sama, nantinya Solskjaer akan menerima kontrak dengan durasi satu setengah musim. Tentunya pada setengah musim perdananya tidak akan mudah untuk Solskjaer.