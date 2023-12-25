Gara-Gara Foto Ini, Timnas Indonesia Disebut Miliki Beberapa Kubu Jelang Piala Asia 2023

Timnas Indonesia disebut memiliki beberapa kubu gara-gara foto ini. (Foto: Instagram/@witansulaiman_)

WINGER Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, membagikan foto hang out bersama beberapa pemain Timnas Indonesia di Turki. Witan Sulaeman bersama Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, Marselino Ferdinan, Egy Maulana Vikri, Pratama Arhan, Ramadhan Sananta dan Asnawi Mangkualam rehat sejenak menjalani latihan keras di Turki jelang Piala Asia 2023.

Hanya saja, foto yang diambil di salah satu restoran di Kota Antalya, Turki, ini mengundang respons negatif dari pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial. Mereka menganggap adanya jarak antara pemain-pemain di atas dengan pemain keturunan seperti Shayne Pattynama.

Spekulasi muncul karena dalam unggahan lain, pemain berdarah Belanda-Indonesia Shayne Pattynama dan Marc Klok juga membagikan foto kebersamaan mereka.

“Ga seneng lihat foto ini karena semakin mencerminkan adanya circle-circlean. Sekelas Timnas masa begitu kalau club bolehlah circle-circlean,” tulis akun Instagram @zayyillenials, mengomentari unggahan foto Witan Sulaeman yang diposting ulang akun @ngapakfootball.

“Kayaknya antara pemain lokal sama keturunan kok bikin kelompok masing-masing ya,” sambung akun @syhred23.

“Ada geng-gengan ya nih pemain lokal sama keturunan. Enggak boleh gitulah gimana mau dapat chemistry, kaku jadinya kalau di lapangan,” tegas akun @vmsgame_alzm.