Antoine Griezmann Berapi-api Tatap Piala Eropa 2024, Pede Timnas Prancis Bakal Bicara Banyak

STRIKER Timnas Prancis, Antoine Griezmann, berapi-api menatap Piala Eropa 2024. Dia optimistis Timnas Prancis bakal melangkah jauh di Piala Eropa 2024.

Pasalnya, Griezmann menilai Les Bleus -julukan Timnas Prancis- menutup 2023 dengan hasil yang sangat positif. Di laga terakhir Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024, Prancis sukses menahan imbang 2-2 Yunani di Agia Sofia Stadium, Rabu 22 November 2023 dini hari WIB.

Timnas Prancis memang bermain imbang di matchday terakhirnya ini, tapi mereka sudah memastikan tiket Piala Eropa 2024 yang akan berlangsung di Jerman. Tim besutan Didier Deschamps itu melaju dengan status juara Grup B usai mengoleksi 22 poin.

Dari delapan pertandingan yang telah dimainkan, Prancis tidak pernah kalah dengan meraih tujuh kemenangan. Sementara itu, satu laga lainnya berakhir imbang.