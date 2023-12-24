Kisah Cristiano Ronaldo dan Tendangan 28 Meter ke Gawang Al Akhdoud

KISAH Cristiano Ronaldo dan tendangan 28 meter ke gawang Al Akhdoud menarik dikulik. Sebab, penyerang Al Nassr itu langsung jadi sorotan usai berhasil menciptakan gol spektakuler saat membantu timnya membungkam Al Akhdoud.

Ya, Al Nassr berhasil mengalahkan Al Akhdoud 3-0 di pekan ke-14 Liga Arab Saudi 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Al Awwal Park Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 25 November 2023 dini hari WIB.

Tiga gol untuk Faris Najd -julukan Al Nassr- dicanangkan oleh Sami Al Najei (13’), dan Cristiano Ronaldo (77’, 80’). Kemenangan itu membuat Al Nassr menempel Al Hilal yang berada di puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024.

Selain itu, dua gol yang dicatatkan oleh Ronaldo juga membuatnya kukuh sebagai topskor sementara Liga Arab Saudi musim ini. Sebanyak 15 gol berhasil disarangkan pemain berusia 38 tahun tersebut.

Namun, bukan hanya soal itu, Ronaldo mengukuhkan dirinya sebagai topskor sementara dengan gol spektakuler. Ya, bekas pemain Real Madrid itu sukses menciptakan gol dengan tendangan sejauh 30 yard atau 28 meter dari gawang lawan.