Pieter Huistra Beber Kunci Sukses Borneo FC Kuasai Klasemen Liga 1 2023-2024

SAMARINDA - Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, menyatakan timnya memang tidak pernah berpuas diri. Oleh karena itu, Pesut Etam berusaha tampil maksimal dari laga ke laga di Liga 1 2023-2024.

Saat ini tim asal Samarinda itu belum terkalahkan dalam 12 laga terakhir. Borneo FC pun masih kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan 51 poin dari 23 pertandingan.

Huistra mengatakan timnya terus berbenah diri dalam setiap kesempatan. Hal itu membuat Borneo FC sejauh ini cukup konsisten dalam kompetisi kasta teratas di tanah air.

“Akan masih banyak hal yang akan dikerjakan karena kami suka melakukan improvise setiap waktu dan kami harus lebih baik lagi nantinya," kata Huistra dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (23/12/2023).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan sangat senang para pemain sejauh ini mampu menampilkan performa terbaiknya. Itu menandakan mereka punya ambisi membawa Borneo FC melaju ke championship series.

“Pemain melakukan kerja keras dan itu berhasil dan itu sangatlah penting bagi semua orang, dan juga hasil akan datang 100 persen percaya akan hal itu,” tukas Huistra.