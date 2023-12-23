Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pieter Huistra Beber Kunci Sukses Borneo FC Kuasai Klasemen Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |12:28 WIB
Pieter Huistra Beber Kunci Sukses Borneo FC Kuasai Klasemen Liga 1 2023-2024
Borneo FC sukses bercokol di klasemen Liga 1 2023-2024 (Foto: PT LIB)
A
A
A

SAMARINDA - Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, menyatakan timnya memang tidak pernah berpuas diri. Oleh karena itu, Pesut Etam berusaha tampil maksimal dari laga ke laga di Liga 1 2023-2024.

Saat ini tim asal Samarinda itu belum terkalahkan dalam 12 laga terakhir. Borneo FC pun masih kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan 51 poin dari 23 pertandingan.

Borneo FC vs Dewa United

Huistra mengatakan timnya terus berbenah diri dalam setiap kesempatan. Hal itu membuat Borneo FC sejauh ini cukup konsisten dalam kompetisi kasta teratas di tanah air.

“Akan masih banyak hal yang akan dikerjakan karena kami suka melakukan improvise setiap waktu dan kami harus lebih baik lagi nantinya," kata Huistra dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (23/12/2023).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan sangat senang para pemain sejauh ini mampu menampilkan performa terbaiknya. Itu menandakan mereka punya ambisi membawa Borneo FC melaju ke championship series.

“Pemain melakukan kerja keras dan itu berhasil dan itu sangatlah penting bagi semua orang, dan juga hasil akan datang 100 persen percaya akan hal itu,” tukas Huistra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pieter Huistra liga 1 Borneo FC
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/gelandang_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Beckham Putra Tantang Rekor Kandang Persik, Persib Incar Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement