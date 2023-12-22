Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Benarkah Dipanggilnya Elkan Baggott ke Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023 Bisa Tentukan Nasibnya di Ipswich Town?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |12:02 WIB
Benarkah Dipanggilnya Elkan Baggott ke Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023 Bisa Tentukan Nasibnya di Ipswich Town?
Elkan Baggott berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

BENARKAH dipanggilnya Elkan Baggott ke Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 bisa tentukan nasibnya di Ipswich Town? Sebab, pemain berdarah Inggris itu akan absen cukup lama dari tim.

Baggott masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk melakoni pemusatan latihan (TC) di Turki. Namun, pesepakbola berusia 21 tahun itu belum bergabung dengan skuad yang sudah berada di Antalya.

Elkan Baggott beraksi bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Kuat dugaan, Baggott masih diperlukan oleh Ipswich yang tengah memasuki periode sibuk di Divisi Championship (kasta kedua Liga Inggris). Ada indikasi kuat pula sang pemain akan kembali menjalani masa peminjaman.

Pelatih Kieran McKenna pada musim panas lalu mengakui Baggott adalah salah satu pemain potensial. Namun, pesepakbola kelahiran Bangkok itu masih butuh menambah pengalaman di lapangan.

Ipswich sudah berencana meminjamkan Baggott ke klub lain sejak musim panas 2023 guna menimba pengalaman bertanding. Sayangnya, dia gagal mendapat klub baru, dan kemudian hanya dua kali tampil di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024.

Kini, bursa transfer musim dingin 2024 akan dibuka pada 1 Januari mendatang. Ipswich tentu berharap ada klub yang mau merekrut Baggott dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 sebelum sang pemain bergabung dengan Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193444/john_herdman_berpotensi_coret_3_pemain_timnas_indonesia_yang_main_di_babak_4_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-CQVl_large.jpg
John Herdman Coret 3 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193437/mauricio_souza-yUOR_large.jpg
Doa Pelatih Persija Jakarta Usai John Herdman Resmi Tangani Timnas Indonesia: Semoga Lolos Piala Dunia 2030!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193346/mees_hilgers_tergabung_bersama_beberapa_sejumlah_pesepakbola_top_dunia_meeshilgerss-q8Ul_large.jpg
Daftar Pesepakbola Top Dunia yang Satu Agensi dengan Pemain Timnas Indonesia Mees Hilgers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/51/3193416/john_herdman-xgaG_large.jpg
Gegerkan Media Sosial, Netizen Indonesia Sambut Hangat Kedatangan John Herdman
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662407/mees-hilgers-resmi-gabung-agensi-kelas-dunia-siap-pindah-klub-tdx.webp
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Kelas Dunia, Siap Pindah Klub?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Pasang Target Besar di MotoGP 2026, Para Rival Ketar-ketir!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement