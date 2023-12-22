Benarkah Dipanggilnya Elkan Baggott ke Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023 Bisa Tentukan Nasibnya di Ipswich Town?

BENARKAH dipanggilnya Elkan Baggott ke Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 bisa tentukan nasibnya di Ipswich Town? Sebab, pemain berdarah Inggris itu akan absen cukup lama dari tim.

Baggott masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk melakoni pemusatan latihan (TC) di Turki. Namun, pesepakbola berusia 21 tahun itu belum bergabung dengan skuad yang sudah berada di Antalya.

Kuat dugaan, Baggott masih diperlukan oleh Ipswich yang tengah memasuki periode sibuk di Divisi Championship (kasta kedua Liga Inggris). Ada indikasi kuat pula sang pemain akan kembali menjalani masa peminjaman.

Pelatih Kieran McKenna pada musim panas lalu mengakui Baggott adalah salah satu pemain potensial. Namun, pesepakbola kelahiran Bangkok itu masih butuh menambah pengalaman di lapangan.

Ipswich sudah berencana meminjamkan Baggott ke klub lain sejak musim panas 2023 guna menimba pengalaman bertanding. Sayangnya, dia gagal mendapat klub baru, dan kemudian hanya dua kali tampil di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024.

Kini, bursa transfer musim dingin 2024 akan dibuka pada 1 Januari mendatang. Ipswich tentu berharap ada klub yang mau merekrut Baggott dengan status pinjaman hingga akhir musim 2023-2024 sebelum sang pemain bergabung dengan Timnas Indonesia.