HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Inilah Satu-satunya Trofi Penghargaan yang Diraih Cristiano Ronaldo tapi Sangat Sulit Diperoleh Lionel Messi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |11:37 WIB
Inilah Satu-satunya Trofi Penghargaan yang Diraih Cristiano Ronaldo tapi Sangat Sulit Diperoleh Lionel Messi
Cristiano Ronaldo pernah meraih Golden Foot Award 2020 (Foto: Instagram/@goldenfoot_award)
A
A
A

INILAH satu-satunya trofi penghargaan yang diraih Cristiano Ronaldo tapi sangat sulit diperoleh Lionel Messi. Penghargaan yang dimaksud adalah Kaki Emas atau Golden Foot Award.

Sekadar informasi, Messi telah meraih delapan titel Ballon d'Or atau bola emas sepanjang kariernya. Di sisi lain, Ronaldo memiliki lima trofi penghargaan serupa.

Lionel Messi meraih trofi Ballon dOr 2023 (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

Kedua pemain itu memang kerap dibanding-bandingkan terutama dalam hal pencapaian individu. Sebab, itu menjadi tolok ukur paling sahih guna menentukan siapa lebih baik dari yang lain.

Walau begitu, Ronaldo sedikit lebih unggul dibandingkan Messi lantaran ada satu trofi penghargaan yang mungkin sulit dicapai La Pulga. Penghargaan tersebut adalah Golden Foot Award.

Golden Foot ini sendiri adalah penghargaan bergengsi yang diselenggarakan Kerajaan Monaco dan berlangsung sejak 2003. Yang unik, seorang pesepakbola hanya bisa memenanginya sekali saja!

Syarat memenangi trofi penghargaan ini juga tidak kalah unik, yakni pemain minimal berusia 28 tahun, dan punya capaian bagus baik individu mau pun tim. Ronaldo meraih penghargaan spesial ini pada 2020 ketika masih membela Juventus.

Halaman:
1 2
      
